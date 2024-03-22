Смерти, разрушения и обстрелы: как прошла ещё одна страшная неделя для белгородцев

На фоне массированных обстрелов губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что власти примут решение о дистанционном обучении в школах с 20 по 22 марта во всех приграничных образованиях, Белгороде и Яковлевском округе. Однако вечером 19 марта стало известно, что правительство решило отправить детей на досрочные каникулы. Вузы и ссузы перешли на дистанционное обучение, а секции по дополнительному образованию пока не будут работать.