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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Смерти, разрушения и обстрелы: как прошла ещё одна страшная неделя для белгородцев

Смерти, разрушения и обстрелы: как прошла ещё одна страшная неделя для белгородцев

22 марта 2024, 14:25
Фото: Bel.ru
Вторую неделю Белгородская область находится под массированной атакой ВСУ. Страдает как областной центр, так и населённые пункты в приграничье. От снарядов погибают люди и животные, а у жителей приграничья нет света и газа — подробности в итогах недели Бел.Ру.
Сюжет
Дети

Гибнут целые семьи

На протяжении уходящей недели практически ежедневно из-за обстрелов ВСУ погибали мирные жители. Некоторые получили ранения. К примеру, только с 12 по 17 марта число пострадавших составило 93 человека. Из них погибших — 11.

Ночью 18 марта скончалась ещё одна белгородка. После очередного удара ВСУ от взрывной волны разлетелись стёкла на балконе в доме, где жила женщина. Она испугалась за жизнь своих детей, впала в кому и скончалась.

Утром 18 марта Белгород вновь оказался под атакой. При обстреле пострадал один человек. Затем стало известно о втором раненом.

После обеда областной центр оказался под огнём третий раз. Пострадали два человека. У женщины — осколочное ранение груди, у мужчины — осколочное ранение руки.

В этот же день снаряд ВСУ попал в частный дом в Никольском Белгородского района. Погибла почти вся семья.

19 марта ВСУ вновь атаковали город и район. Пострадали три человека. В их числе — 14-летний подросток. А 20 марта в результате попадания снаряда ВСУ в машину погиб Валерий Кошель — супруг начальника управления по связям с общественностью и СМИ департамента информационной политики БелГУ Ирины Кошель, которая ранее была главным редактором Бел.Ру.

С самого утра 20 марта под огнём был и Грайворонский горокруг 20. Погибли двое мужчин. Они были на улице. Ещё два человека получили ранения.

21 марта вновь над Белгородом и районом прогремели взрывы. Пострадали пять человек — трое мужчин и две женщины. А 22 марта при утреннем обстреле города погибла женщина. Она выгуливала собак. Снаряд разорвался рядом с ней. Одна собака не выжила. Пострадали два человека.

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Продолжительные каникулы

На фоне массированных обстрелов губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что власти примут решение о дистанционном обучении в школах с 20 по 22 марта во всех приграничных образованиях, Белгороде и Яковлевском округе. Однако вечером 19 марта стало известно, что правительство решило отправить детей на досрочные каникулы. Вузы и ссузы перешли на дистанционное обучение, а секции по дополнительному образованию пока не будут работать.

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Детей вывозят в лагеря

Кроме этого, из-за сложной оперативной обстановки региональное правительство предложило вывезти белгородских детей в загородные лагеря в другие регионы. На 18 марта от родителей поступило порядка 1500 заявок. Заявки принимали от родителей детей, проживающих в Белгороде, Белгородском районе, Грайворонском и Шебекинском горокругах.

19 марта власти заявили, что увезут из региона около 9000 детей. 22 марта 1200 детей уедут в Пензу, Тамбов и Калугу. А далее — в Ставропольский край.

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Без света, газа и под обстрелами

Напряжённая ситуация и в Грайворонском округе. Речь идёт о Грайвороне, Козинке, населённых пунктах Гора-Подол, Мокрая Орловка и Глотово. Часть жителей выехали. Кто-то находится в ПВР, кто-то — у родственников.

В муниципалитете также есть пострадавшие и погибшие. Так, 18 марта мирный житель погиб в результате атаки дрона-камикадзе в Горьковском. Кроме того, два человека пострадали.

Белгородцы потребовали обратить внимание на ситуацию в муниципалитете и по возможности развернуть там пункты МЧС, чтобы люди могли там получить помощь, погреться, зарядить телефоны.

Как рассказали местные жители, Грайворон сейчас представляет собой «сплошные руины». В городе не работали магазины и заправки.

В связи со сложной ситуацией власти ограничили въезд в семь населённых пунктов округа. Для посещения домов был установлен определённый порядок. Также оперативный штаб принял решение освободить часть жителей приграничья от платы за коммунальные услуги в марте.

Кроме этого, грайворонцам начали выдавать бесплатные продуктовые наборы. Их можно получить в любой администрации любого муниципального образования, предъявив паспорт с пропиской.

В результате обстрелов люди остались без света и газа. Аварийные службы приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка.

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Что пообещал президент

На фоне атак на регион Владимир Путин допустил создание на территории Украины «санитарной зоны» для защиты Белгорода и области от обстрелов. Президент отметил, что предполагаемую зону безопасности не смогут преодолеть украинские средства поражения, прежде всего — иностранные.

Глава государства также прокомментировал атаки диверсантов ВСУ на границу Белгородской области. По словам Путина, в приграничных зонах есть несколько групп с общей численностью диверсантов порядка 2500 человек. Всего на приграничном направлении сконцентрирована группировка в 5000 человек. При этом президент отметил, что потери у противника очень большие — около 40%. 30% их них — безвозвратные.

В своём выступлении Путин также заявил, что испытывает восхищение по отношению к белгородцам, отметив мужество людей и пообещав помочь. По итогам глава государства пообещал обеспечить безопасность в Белгородской области.

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