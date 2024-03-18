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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

До конца третьей четверти белгородские школьники будут учиться удалённо

До конца третьей четверти белгородские школьники будут учиться удалённо

18 марта 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney
Учителя проводить занятия также будут из дома. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

В ходе оперативного совещания губернатор сообщил, что на заседании оперативного штаба 19 марта власти примут решение о дистанционном обучении в школах со среды и до пятницы во всех приграничных образованиях, Белгороде и Яковлевском округе. При этом учителя в образовательные организации также выезжать не будут.

Напомним, в понедельник 18 марта и вторник 19 марта дети не учатся. Для них объявили дополнительные выходные. Из-за массированных обстрелов на прошлой неделе школьники обучались самостоятельно.

Стоит отметить, от белгородцев поступило порядка 1500 заявок на вывоз детей в загородные лагеря в другие регионы. Своё согласие уже дали губернаторы Пензенской и Калужской областей. Ранее из-за неспокойной обстановки вывезли более 2,8 тыс. детей.

Стало известно, пойдут ли белгородские дети в школу в понедельник
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#Белгородская область#Выходные#Дети#Белгород#Кристина Семенчук#Учеба#Дистанционное обучение#Обстрелы
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