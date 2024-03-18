До конца третьей четверти белгородские школьники будут учиться удалённо

В ходе оперативного совещания губернатор сообщил, что на заседании оперативного штаба 19 марта власти примут решение о дистанционном обучении в школах со среды и до пятницы во всех приграничных образованиях, Белгороде и Яковлевском округе. При этом учителя в образовательные организации также выезжать не будут.