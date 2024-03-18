До конца третьей четверти белгородские школьники будут учиться удалённо

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В ходе оперативного совещания губернатор сообщил, что на заседании оперативного штаба 19 марта власти примут решение о дистанционном обучении в школах со среды и до пятницы во всех приграничных образованиях, Белгороде и Яковлевском округе. При этом учителя в образовательные организации также выезжать не будут.
Напомним, в понедельник 18 марта и вторник 19 марта дети не учатся. Для них объявили дополнительные выходные. Из-за массированных обстрелов на прошлой неделе школьники обучались самостоятельно.
Стоит отметить, от белгородцев поступило порядка 1500 заявок на вывоз детей в загородные лагеря в другие регионы. Своё согласие уже дали губернаторы Пензенской и Калужской областей. Ранее из-за неспокойной обстановки вывезли более 2,8 тыс. детей.