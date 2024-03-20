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Путин: Я выражаю слова благодарности и восхищения жителям Белгородской области

Путин: Я выражаю слова благодарности и восхищения жителям Белгородской области

20 марта 2024, 10:52
Фото: 1MI
Во время встречи с доверенными лицами в Большом Кремлёвском дворце президент Владимир Путин заявил, что испытывает восхищение по отношению к жителям Белгородской области и других приграничных регионов. Глава государства отметил мужество людей и пообещал помочь.

Президент Владимир Путин сказал несколько слов о жителях Белгородской области, отметив их мужество и пообещав всем помочь.

«Прежде всего хожу выразить слова благодарности и восхищения жителям Белгородской области и других приграничных регионов. Хочу поблагодарить за ваше мужество. Конечно, мы сделаем всё, чтобы людей поддержать: и тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жильё, и по многим другим направлениям — не буду все перечислять», — заявил президент.

Путин также отметил, что «есть, над чем работать», но заверил, что правительство РФ «сделает всё, что от нас зависит».

Сегодня во время очередной атаки ВСУ на Белгород погиб мужчина. Белгородец находился в машине, когда в нее прилетели осколки. От полученных травм он скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи.

Есть погибший после обстрела Белгорода
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#Белгородская область#Путин#Помощь#Мужество#Правительство РФ#Белгород#Погибший#Атака ВСУ#Артем Черненко
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