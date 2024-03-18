Порядка 1500 заявок поступило от белгородцев на вывоз детей за пределы области

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Как отметил губернатор, обращения на вывоз детей в загородные лагеря в другие регионы поступали от жителей Белгорода и района, Грайворонского и Шебекинского округов. На сегодняшний день это порядка 1500 заявок.
Прозваниваю своим коллегам-губернаторам. Это Пензенская область и Калужская область, которые уже дали команду готовить лагеря к приёму детей. Мы будем решать этот вопрос.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее белгородских детей уже принимали в загородных лагерях в других регионах. Всего из-за неспокойной оперативной обстановки более 2,8 тыс. детей из Белгорода вывезли в другие регионы. Там их на 21 день разместили в загородных лагерях и санаториях.