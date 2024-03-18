Порядка 1500 заявок поступило от белгородцев на вывоз детей за пределы области

Напомним, ранее белгородских детей уже принимали в загородных лагерях в других регионах. Всего из-за неспокойной оперативной обстановки более 2,8 тыс. детей из Белгорода вывезли в другие регионы. Там их на 21 день разместили в загородных лагерях и санаториях.