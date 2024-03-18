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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Порядка 1500 заявок поступило от белгородцев на вывоз детей за пределы области

Порядка 1500 заявок поступило от белгородцев на вывоз детей за пределы области

18 марта 2024, 06:28
Фото: 1MI
Белгородских детей отправят в загородные лагеря в другие области. Всего поступило порядка 1500 заявок. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, обращения на вывоз детей в загородные лагеря в другие регионы поступали от жителей Белгорода и района, Грайворонского и Шебекинского округов. На сегодняшний день это порядка 1500 заявок.

Прозваниваю своим коллегам-губернаторам. Это Пензенская область и Калужская область, которые уже дали команду готовить лагеря к приёму детей. Мы будем решать этот вопрос.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее белгородских детей уже принимали в загородных лагерях в других  регионах. Всего из-за неспокойной оперативной обстановки более 2,8 тыс. детей из Белгорода вывезли в другие регионы. Там их на 21 день разместили в загородных лагерях и санаториях. 

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#Губернатор#Регионы#Жители#Лагеря#Белгород#Кристина Семенчук#Калужская область#Пензенская область#Санатории#Грайворонский округ#Загородные лагеря#Шебекинский округ
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