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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Кто может — удалённо: как работают секции допобразования для детей в Белгороде

Кто может — удалённо: как работают секции допобразования для детей в Белгороде

15 марта 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney
В связи с многочисленными обстрелами областного центра в школах объявили дни самоподготовки. Журналисты Бел.Ру выяснили, как работают секции по дополнительному образованию.

Белгород и область уже на протяжении нескольких дней находятся под массированной атакой ВСУ. В связи с оперативной обстановкой, в областном центре закрылись учреждения культуры. Временно перестали работать крупные торговые центры, рестораны, кафе, а также фитнес-центры.

Журналисты Бел.Ру решили выяснить, как работают секции по дополнительному образованию для детей в Белгороде. Часть учреждений, которые могут проводить занятия удалённо, перевели учеников на дистант. Где возможности сделать это нет, занятия отменили.

Напомним, в результате обстрела Белгорода 15 марта задело несколько торговых центров. Работники одного из офисов поделились в Бел.Ру последствиями. Никто не пострадал.

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#Дополнительное образование#Новости Белгорода#Эксклюзив#Торговые центры#Белгород#Кристина Семенчук#ВСУ#Учреждения культуры#Удаленная работа
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