Кто может — удалённо: как работают секции допобразования для детей в Белгороде

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Белгород и область уже на протяжении нескольких дней находятся под массированной атакой ВСУ. В связи с оперативной обстановкой, в областном центре закрылись учреждения культуры. Временно перестали работать крупные торговые центры, рестораны, кафе, а также фитнес-центры.
Журналисты Бел.Ру решили выяснить, как работают секции по дополнительному образованию для детей в Белгороде. Часть учреждений, которые могут проводить занятия удалённо, перевели учеников на дистант. Где возможности сделать это нет, занятия отменили.
Напомним, в результате обстрела Белгорода 15 марта задело несколько торговых центров. Работники одного из офисов поделились в Бел.Ру последствиями. Никто не пострадал.