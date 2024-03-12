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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Отбой ракетной опасности объявили в Белгороде

Рекордно продолжительную ракетную опасность в Белгороде отменили под звук взрыва

12 марта 2024, 15:05
Фото: 1MI

Отбой ракетной опасности объявили в Белгороде

Опасность отменили также в Белгородском районе. Действовала она с раннего утра. Интересно, что рассылку об отбое сопроводил очередной взрыв в небе над Белгородом.

В Белгороде объявили отбой ракетной опасности. Произошло это в 17:54. Кроме того, отбой объявили в Белгородском районе.

Примечательно, что рассылку от МЧС сопровождал новый звук взрыва в Белгороде. Информации о том, что это было, пока нет. О возможных последствиях ничего не известно.

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе 12 марта действовала почти с пяти часов утра. Это новый рекорд по продолжительности её действия. Отбой в течение дня не объявляли.

Добавим, что для региона сигнал о ракетной опасности, судя по всему, остаётся актуальным. Он действует с 07:16.

За сегодняшний неспокойный день в нескольких районах зафиксировали разрушения. Ранены десять человек: четверо — при атаке на здание мэрии Белгорода, трое — при обстрелах Шебекино, двое — в результате прилётов по Белгородскому району, один — при обстреле Грайворонского горокруга.

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