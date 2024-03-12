Рекордно продолжительную ракетную опасность в Белгороде отменили под звук взрыва

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности. Произошло это в 17:54. Кроме того, отбой объявили в Белгородском районе.
Примечательно, что рассылку от МЧС сопровождал новый звук взрыва в Белгороде. Информации о том, что это было, пока нет. О возможных последствиях ничего не известно.
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе 12 марта действовала почти с пяти часов утра. Это новый рекорд по продолжительности её действия. Отбой в течение дня не объявляли.
Добавим, что для региона сигнал о ракетной опасности, судя по всему, остаётся актуальным. Он действует с 07:16.