Не работаем или повышаем тариф: как доставляли еду на фоне обстрелов Белгорода

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Белгород и район ВСУ продолжает находиться под огнём ВСУ. Крупным торговым центрам порекомендовали приостановить работу. Закрылись кафе и рестораны. Также временно не работают фитнес-клубы.
На фоне вечерних и дневных событий 14 марта некоторые службы доставки еды временно повысили тарифы или вовсе перестали работать. Подробности на фото:
Журналисты Бел.Ру изучили, как дела обстоят на сегодняшний день. Судя по информации, опубликованной на сайтах крупных торговых сетей, у белгородцев не должно возникнуть проблем с заказом еды. Все работают. Данных о сбоях или закрытии служб доставок нет.
Напомним, утром 15 марта областной центр вновь оказался под обстрелом ВСУ. Известно, что пострадали два человека. Также разрушения зафиксировали в школе и в торговом центре. Мэр областного центра Валентин Демидов сообщили, что есть данные о повреждениях в 33 квартирах в 14 МКД, пяти частных домах. На местах ЧП работают специалисты управ.