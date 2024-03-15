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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В Белгороде при обстрелах доставку еды закрывали или повышали тарифы

Не работаем или повышаем тариф: как доставляли еду на фоне обстрелов Белгорода

15 марта 2024, 09:04
Фото: 1MI

В Белгороде при обстрелах доставку еды закрывали или повышали тарифы

Областной центр продолжает находиться под обстрелами ВСУ. 14 марта закрылись крупные торговые центры. На фоне атак некоторые службы доставки еды перестали работать или повысили тариф.

Белгород и район ВСУ продолжает находиться под огнём ВСУ. Крупным торговым центрам порекомендовали приостановить работу. Закрылись кафе и рестораны. Также временно не работают фитнес-клубы.

На фоне вечерних и дневных событий 14 марта некоторые службы доставки еды временно повысили тарифы или вовсе перестали работать. Подробности на фото:

Журналисты Бел.Ру изучили, как дела обстоят на сегодняшний день. Судя по информации, опубликованной на сайтах крупных торговых сетей, у белгородцев не должно возникнуть проблем с заказом еды. Все работают. Данных о сбоях или закрытии служб доставок нет.

Напомним, утром 15 марта областной центр вновь оказался под обстрелом ВСУ. Известно, что пострадали два человека. Также разрушения зафиксировали в школе и в торговом центре. Мэр областного центра Валентин Демидов сообщили, что есть данные о повреждениях в 33 квартирах в 14 МКД, пяти частных домах. На местах ЧП работают специалисты управ.

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#Тарифы#Новости Белгорода#Эксклюзив#Кафе#Торговые центры#Белгород#Кристина Семенчук#ВСУ#Обстрелы#Рестораны#Доставка еды
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