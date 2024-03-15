Не работаем или повышаем тариф: как доставляли еду на фоне обстрелов Белгорода

Журналисты Бел.Ру изучили, как дела обстоят на сегодняшний день. Судя по информации, опубликованной на сайтах крупных торговых сетей, у белгородцев не должно возникнуть проблем с заказом еды. Все работают. Данных о сбоях или закрытии служб доставок нет.