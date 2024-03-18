Белгородка испугалась за жизнь детей во время обстрела, впала в кому и умерла

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Сегодня ночью, 18 марта, скончалась ещё одна белгородка. После очередного удара ВСУ от взрывной волны разлетелись стёкла на балконе в доме, где жила женщина. Белгородка испугалась за жизнь своих детей.
«Её хватил удар, и она впала в кому. Сегодня ночью, так и не приходя в сознание, она скончалась. Господи, сколько же ещё жизней требуется, чтобы остановить это безумие. Сколько горя ещё принесут последующие дни», — рассказал местный житель Виталий изданию.