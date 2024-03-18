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Белгородка испугалась за жизнь детей во время обстрела, впала в кому и умерла

Белгородка испугалась за жизнь детей во время обстрела, впала в кому и умерла

18 марта 2024, 07:17
Фото: 1MI
У женщины остались трое детей. Во время очередного обстрела от взрывной волны разлетелись стёкла на их балконе. Об этом «Фонарю» написал местный житель Виталий.

Сегодня ночью, 18 марта, скончалась ещё одна белгородка. После очередного удара ВСУ от взрывной волны разлетелись стёкла на балконе в доме, где жила женщина. Белгородка испугалась за жизнь своих детей.

«Её хватил удар, и она впала в кому. Сегодня ночью, так и не приходя в сознание, она скончалась. Господи, сколько же ещё жизней требуется, чтобы остановить это безумие. Сколько горя ещё принесут последующие дни», — рассказал местный житель Виталий изданию.

Напомним, что вчера, 17 марта, в результате обстрелов в Белгороде погибли два человека. Во время утреннего обстрела погибла 16-летняя девушка, днём погиб мужчина.

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