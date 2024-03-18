Белгородка испугалась за жизнь детей во время обстрела, впала в кому и умерла

«Её хватил удар, и она впала в кому. Сегодня ночью, так и не приходя в сознание, она скончалась. Господи, сколько же ещё жизней требуется, чтобы остановить это безумие. Сколько горя ещё принесут последующие дни», — рассказал местный житель Виталий изданию.