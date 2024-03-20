«Мы это сделаем». Путин пообещал обеспечить безопасность в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Президент Владимир Путин отметил сегодня 20 марта, что обеспечение безопасности в Белгородской области — одна из первичных задач.
«Здесь существуют разные способы. Они непростые. Но мы это сделаем. Я уже говорил об этом, просто не хочу в этой торжественной обстановке вдаваться в детали. Мы безусловно будем над этим работать», — Владимир Путин.
Президент заявил, что Россия может «ответить тем же» по отношению к Украине, ударив по гражданской инфраструктуре и другим объектам подобного рода. Но у России «свои взгляды на этот счёт и свои планы».
Ранее Путин выразил слова восхищения жителям Белгородской области.