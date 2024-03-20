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Published Сегодня, 10:57

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Updated Сегодня, 10:59

Путин пообещал обеспечить безопасность в Белгородской области

«Мы это сделаем». Путин пообещал обеспечить безопасность в Белгородской области

20 марта 2024, 10:57
Фото: 1MI

Путин пообещал обеспечить безопасность в Белгородской области

Во время встречи с доверенными лицами в Большом Кремлёвском дворце президент Владимир Путин пообещал обеспечить безопасность жителям Белгородской области. Как заверил глава государства, способы непростые, «но мы это сделаем».

Президент Владимир Путин отметил сегодня 20 марта, что обеспечение безопасности в Белгородской области — одна из первичных задач.

«Здесь существуют разные способы. Они непростые. Но мы это сделаем. Я уже говорил об этом, просто не хочу в этой торжественной обстановке вдаваться в детали. Мы безусловно будем над этим работать», — Владимир Путин.

Президент заявил, что Россия может «ответить тем же» по отношению к Украине, ударив по гражданской инфраструктуре и другим объектам подобного рода. Но у России «свои взгляды на этот счёт и свои планы».

Ранее Путин выразил слова восхищения жителям Белгородской области.

Путин: Я выражаю слова благодарности и восхищения жителям Белгородской области
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#Белгородская область#Владимир Путин#Безопасность#Защита#Белгород#ВСУ#Обстрелы#Артем Черненко
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