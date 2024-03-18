«Мясные штурмы». Путин — об украинских диверсантах у границ Белгородской области

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Во время пресс-конференции журналист «Интерфакса» задал Владимиру Путину вопрос об РДК, атакующих в последние дни Белгородскую область. Президент ответил следующее:
«Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей Родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием».
Путин сообщил, что в приграничных зонах действует несколько групп, общая численность диверсантов — под 2,5 тыс. человек. Всего на приграничном направлении сконцентрирована группировка в 5 тыс. человек.
«Сейчас их, как мясо, бросают на „мясные штурмы“ — это точно, в данном случае можно так и сказать — на госгранице. Потери у противника очень большие. Из этих так называемых „добровольцев“ — не помню, сколько их применили, где-то до 1,5 тысяч — потери примерно 800 человек», — заявил Путин.
Президент заверил, что потери вражеских ДРГ составляют около 40%, и 30% их них при этом — безвозвратные. Органам дан приказ выявлять поимённо всех участников: «Мы не дадим им покоя. Они должны об этом знать».
«Эффективность минимальная. Идут толпой на убой. А в целом на направлении, на госгранице, граждане проявили не просто гражданскую зрелость. Они мужество проявили! Запугать наших людей невозможно», — заверил президент.
Путин подчеркнул, что «раз им это нравится», то пусть продолжают, ведь для ВС РФ выгодно подобное уничтожение личного состава: «Парни наши их кромсают. Продвижение идёт каждый день. Это уже чуть больше, чем активная оборона».
*признанная в России экстремистской и террористической организация