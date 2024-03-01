Сбер подвел итоги деятельности за 15 лет

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
На днях в Сбере подвели итоги деятельности за прошлый год. Отмечено, что за этот период банк не только заработал чистую прибыль в размере более 1,5 трлн рублей, он наглядно доказал свое лидерство в финансовой сфере и в экономике в целом. Как пишет aif.ru, рентабельность собственного капитала компании составила 25,3%.
По словам президента Сбербанка Германа Грефа, ни одна кредитная организация не разработала столько инноваций, сколько это сделал Сбер. Компания первой в стране представила нейросетевую модель GigaChat. Данная модель ИИ способна сегодня не только контактировать с пользователем, но и создавать картинки и писать программный код. Его возможности уже оценили свыше 2,6 млн человек.
Кроме того, за это время банк успешно внедрил ряд инновационных решений. Это цифровая ипотека, кредитный скоринг, биометрия и другие. Герман Греф добавил, что Сбер нарастил долю на рынке кредитных карт с нуля до 50%, а на рынке эквайринга его доля выросла с 23% в 2007 году до 50% в 2023 году. Это позволило Сберу занять третью строчку в рейтинге крупнейших эквайреров в мире. За 15 лет Сбер увеличил долю выданных ипотечных кредитов с 45% до 55,9%.
По словам главного аналитика компании «РегБлок» Анны Авакимян, сегодня Сбер не просто банк, а транснациональная корпорация, которая на шаг опережает конкурентов, а клиентская база банка насчитывает свыше 100 млн клиентов.
Депутат Государственной думы РФ Александр Якубовский отметил, что Сбер демонстрирует устойчивое развитие. При этом все его услуги построены на потребностях и предпочтениях клиентов.
Сбер показывает хороший рост по многим направлениям, заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. По его словам, эксперты компании ведут активную работу по снижению операционных расходов за счет автоматизации бизнес-процессов и развития ИИ.
Экономист Андрей Бархота подчеркнул, что сегодня на службе у Сбера — новейшие технологические решения: нейросети, искусственный интеллект, машинное обучение. Бархота подчеркнул, что это говорит о качественном прорыве и кардинальном прогрессе.