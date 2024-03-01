Сбер подвел итоги деятельности за 15 лет

Кроме того, за это время банк успешно внедрил ряд инновационных решений. Это цифровая ипотека, кредитный скоринг, биометрия и другие. Герман Греф добавил, что Сбер нарастил долю на рынке кредитных карт с нуля до 50%, а на рынке эквайринга его доля выросла с 23% в 2007 году до 50% в 2023 году. Это позволило Сберу занять третью строчку в рейтинге крупнейших эквайреров в мире. За 15 лет Сбер увеличил долю выданных ипотечных кредитов с 45% до 55,9%.