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Белгородские школьники отправятся на каникулы раньше положенного срока

Белгородские школьники отправятся на каникулы раньше положенного срока

19 марта 2024, 19:39
Фото: Изображение Midjourney
Как стало известно Бел.Ру, решением оперативного штаба с завтрашнего дня в школах начинаются каникулы. Предварительно информация касается Белгорода и ближайших к границе районов.

С завтрашнего дня и до конца марта в школах начнутся каникулы — решению оперштаба. Об этом Бел.Ру стало известно из собственных источников. Кроме того, информацию подтверждают родители, вышедшие на связь с редакцией.

Прямо перед этим Белгород в очередной раз подвергся мощному обстрелу. По данным Минобороны, в небе над областью сбили 10 снарядов РСЗО Vampire и одну «Точку-У».

Информация о последствиях уточняется. Судя по звукам, прилёты всё же были. Каких-либо данных о пострадавших на данный момент тоже нет.

На момент публикации в Белгороде и Белгородском районе действует сигнал ракетной опасности. Угроза сохраняется: жителей просят не подходить к окнам и занять безопасные укрытия.

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