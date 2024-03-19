Белгородские школьники отправятся на каникулы раньше положенного срока

Posted Сегодня, 19:39
Published Сегодня, 19:39
Modified Сегодня, 19:41
Updated Сегодня, 19:41
С завтрашнего дня и до конца марта в школах начнутся каникулы — решению оперштаба. Об этом Бел.Ру стало известно из собственных источников. Кроме того, информацию подтверждают родители, вышедшие на связь с редакцией.
Прямо перед этим Белгород в очередной раз подвергся мощному обстрелу. По данным Минобороны, в небе над областью сбили 10 снарядов РСЗО Vampire и одну «Точку-У».
Информация о последствиях уточняется. Судя по звукам, прилёты всё же были. Каких-либо данных о пострадавших на данный момент тоже нет.
На момент публикации в Белгороде и Белгородском районе действует сигнал ракетной опасности. Угроза сохраняется: жителей просят не подходить к окнам и занять безопасные укрытия.