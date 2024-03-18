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Published Сегодня, 07:14

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Updated Сегодня, 07:16

Эвакуация школы в Старом Осколе

Пока Белгород обстреливают, в Старом Осколе эвакуируют школы

18 марта 2024, 07:14
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
Эвакуация школы в Старом Осколе

В Сети сообщают об эвакуации двух школ в Белгородской области

Сообщается об эвакуации двух школ Старого Оскола. Причины пока неизвестны: одни источники предполагают, что это может быть учебная тревога, другие же пишут, что вновь поступила информация о якобы минировании.
Сюжет
Школы

В Сети сообщают об эвакуации двух школ в Старом Осколе. По данным Telegram-канала «L1VE Старый Оскол», эвакуировали школы № 27 и 33. Предварительно, это может быть учебная тревога.

Сообщения об эвакуациях подтверждает и канал «ОК! Старый Оскол». По данным источника, причиной вывода детей из общеобразовательных учреждений стала волна ложных минирований.

Официальной информации пока не поступало. На месте находятся оперативные службы.

На днях, 14 марта, неизвестные сообщили о «минировании» школы № 33 в Старом Осколе. В местной администрации сообщали, что звонки поступили уже после завершения учебного процесса. Учащиеся и учителя, которые на тот момент ещё находились в школе, покинули её «согласно действующему регламенту».

Эвакуация школы в Старом ОсколеЭвакуация школы в Старом Осколе
Эвакуация школы в Старом Осколе
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
Не только обстрелы: в Белгородской области «заминировали» школу?
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Школы#Новости Старого Оскола#Эвакуация#Наталья Корявых#Учебная тревога#Ложное минирование
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