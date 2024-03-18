Пока Белгород обстреливают, в Старом Осколе эвакуируют школы

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В Сети сообщают об эвакуации двух школ в Старом Осколе. По данным Telegram-канала «L1VE Старый Оскол», эвакуировали школы № 27 и 33. Предварительно, это может быть учебная тревога.
Сообщения об эвакуациях подтверждает и канал «ОК! Старый Оскол». По данным источника, причиной вывода детей из общеобразовательных учреждений стала волна ложных минирований.
Официальной информации пока не поступало. На месте находятся оперативные службы.
На днях, 14 марта, неизвестные сообщили о «минировании» школы № 33 в Старом Осколе. В местной администрации сообщали, что звонки поступили уже после завершения учебного процесса. Учащиеся и учителя, которые на тот момент ещё находились в школе, покинули её «согласно действующему регламенту».