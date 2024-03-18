Пока Белгород обстреливают, в Старом Осколе эвакуируют школы

На днях, 14 марта, неизвестные сообщили о «минировании» школы № 33 в Старом Осколе. В местной администрации сообщали, что звонки поступили уже после завершения учебного процесса. Учащиеся и учителя, которые на тот момент ещё находились в школе, покинули её «согласно действующему регламенту».