В Белгороде эвакуировали «Сити Молл» из-за звонка о минировании

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Как стало известно Бел.Ру, в Белгороде эвакуировали «Сити Молл». На место выехали спецслужбы.
Причиной стал звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил о том, что торгово-развлекательный комплекс якобы заминирован. Звонок от анонима поступил на телефон доверия МЧС.
Остальных подробностей пока нет.
Напомним, что накануне вечером в Белгороде эвакуировали гипермаркет «Лента» на Харгоре. В этом случае причиной тоже стало анонимное сообщение о минировании. Спецслужбы после проверки никаких угроз не обнаружили.
В начале июля анонимные звонки о минировании поступили сразу в несколько торговых центров Белгорода: «Рио», «Меркурий», «Сити Молл» и «Маяк». При этом у МЧС на тот момент не было информации о причинах эвакуации.