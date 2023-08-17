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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Белгороде эвакуировали «Сити Молл» из-за звонка о минировании

В Белгороде эвакуировали «Сити Молл» из-за звонка о минировании

17 августа 2023, 09:26
Фото: 1MI
Звонок поступил от неизвестного мужчины. На место выехали спецслужбы.

Как стало известно Бел.Ру, в Белгороде эвакуировали «Сити Молл». На место выехали спецслужбы.

Причиной стал звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил о том, что торгово-развлекательный комплекс якобы заминирован. Звонок от анонима поступил на телефон доверия МЧС.

Остальных подробностей пока нет.

Напомним, что накануне вечером в Белгороде эвакуировали гипермаркет «Лента» на Харгоре. В этом случае причиной тоже стало анонимное сообщение о минировании. Спецслужбы после проверки никаких угроз не обнаружили.

В начале июля анонимные звонки о минировании поступили сразу в несколько торговых центров Белгорода: «Рио», «Меркурий», «Сити Молл» и «Маяк». При этом у МЧС на тот момент не было информации о причинах эвакуации.

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#Инна Рогова#Новости Белгорода#Эвакуация#Сити молл#Спецслужбы#Город#Происшествия#Белгородская область#Белгород
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