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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Школьники

«Сколько можно?» Белгородскую школу две недели «терроризируют» звонками о минировании

23 января 2024, 14:29
Фото: Midjourney
Школьники

В белгородскую школу две недели поступали ложные звонки о минировании

На протяжении двух недель ежедневно в алексеевскую школу поступали звонки от неизвестных людей о минировании. Из-за этого детей эвакуировали в безопасное место, однако родители и ученики уже устали от каждодневных «пробежек» и попросили решить эту проблему. Ответил глава муниципалитета.
Сюжет
Дети

Родители школьников из города Алексеевки рассказали о каждодневной эвакуации их детей. По словам обратившихся, учеников одной из школ каждый день на протяжении двух недель эвакуировали в спортивный зал: там есть окна, но нет воды, а сами дети якобы вынуждены сидеть на полу.

«Учёбы никакой. Ответ власти: „Не нравится — не ходите“. Помогите, пожалуйста, нас не слышат», — обратилась женщина.

Другая женщина отметила, что некоторые дети не успевают вовремя переобуться, поэтому вынуждены выходить на улицу в одних босоножках. Она предложила подумать о безопасности детей и перевести всех на дистанционное обучение.

Глава Алексеевского городского округа Алексей Калашников ответил, что правоохранительные органы оперативно реагируют на поступающие сообщения о минировании. Именно поэтому учеников МБОУ СОШ № 1 неоднократно эвакуировали в безопасное место — оно должно находится на заранее установленном расстоянии от школы. А вот организовать в школе дистант на сегодняшний день невозможно.

Перевести всех школьников на дистанционный формат обучения мы не можем без согласия всех родителей. На сегодняшний день не все родители желают, чтобы их дети обучались дистанционно. Если Вы хотите перевести своего ребёнка на дистанционный формат обучения, Вы можете подать заявление руководителю учреждения.
Алексей Калашников
Ответ главы Алексеевского округаОтвет главы Алексеевского округа
Ответ главы Алексеевского округаОтвет главы Алексеевского округа
Ответ главы Алексеевского округа
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
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#Общество#Белгородская область#Алексеевка#Дети#Школа#Звонки#Новости Белгорода#Эвакуация#Белгород#Александра Склярова#Лжеминирование
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