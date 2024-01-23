«Сколько можно?» Белгородскую школу две недели «терроризируют» звонками о минировании

Родители школьников из города Алексеевки рассказали о каждодневной эвакуации их детей. По словам обратившихся, учеников одной из школ каждый день на протяжении двух недель эвакуировали в спортивный зал: там есть окна, но нет воды, а сами дети якобы вынуждены сидеть на полу.