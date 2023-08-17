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Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Неизвестный белгородец сообщил о минировании торгового центра

Неизвестный белгородец сообщил о минировании торгового центра

17 августа 2023, 05:03
Фото: 1MI
Анонимное сообщение о минировании «Ленты» поступило вечером 16 августа.

Вчера, 16 августа, примерно в десять часов вечера в торговом центре «Лента» по улице Щорса, 43А произошла эвакуация здания. Людей оперативно вывели на улицу из-за поступившего подозрительного звонка.

По нашим данным, поступило анонимное сообщение о минировании торгового центра. Было сразу организовано реагирование. Спустя время выяснилось, что угрозы нет: взрывоопасный предмет не обнаружили.

Подробности происшествия пока не известны.

Напомним, что ещё в мае по Белгороду распространились ложные сообщения о минировании зданий. По информации мэра Валентина Демидова, информационные атаки проводились с целью дестабилизации обстановки.

На время необходимых мероприятий белгородцев отводят в безопасные места. В случае, если поступившая информация о минировании оказывается ложной, белгородцы могут возвращаться на свои места.

Ложные сообщения о минировании зданий распространяются в Белгороде
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#Александра Склярова#Минирование#Ложное минирование#Торговый центр#Происшествия#Белгород
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