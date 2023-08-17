Неизвестный белгородец сообщил о минировании торгового центра

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:05
Вчера, 16 августа, примерно в десять часов вечера в торговом центре «Лента» по улице Щорса, 43А произошла эвакуация здания. Людей оперативно вывели на улицу из-за поступившего подозрительного звонка.
По нашим данным, поступило анонимное сообщение о минировании торгового центра. Было сразу организовано реагирование. Спустя время выяснилось, что угрозы нет: взрывоопасный предмет не обнаружили.
Подробности происшествия пока не известны.
Напомним, что ещё в мае по Белгороду распространились ложные сообщения о минировании зданий. По информации мэра Валентина Демидова, информационные атаки проводились с целью дестабилизации обстановки.
На время необходимых мероприятий белгородцев отводят в безопасные места. В случае, если поступившая информация о минировании оказывается ложной, белгородцы могут возвращаться на свои места.