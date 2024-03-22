Белгородских детей готовы принять уже в 11 регионах России

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
22 марта в Пензу отправилась первая группа детей из Белгородской области. Для ребят и сопровождающих выделили отдельный ж/д состав. Глава региона заверил, что юных пассажиров на время пути обеспечат горячим питанием.
В первую группу детей, которых вывезли сегодня, вошли дети из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского горокругов. Они пробудут в Пензенской области три недели. Если понадобится и если родители согласятся, срок нахождения продлят до конца учебного года.
Всего же на сегодняшний день 11 российских регионов выразили готовность принять белгородских детей. Это Тульская, Астраханская, Московская, Воронежская, Ярославская, Нижегородская области, Коми, Ханты-Мансийский автономный округ, Кабардино-Балкария, Дагестан, Ставропольский край, заявил губернатор.
Кроме того, с аналогичным предложением выступали власти Ленинградской области. А в Санкт-Петербурге заявили, что готовы принять белгородских детей на учёбу.