Белгородских детей готовы принять уже в 11 регионах России

Первую группу белгородских детей вывезли в Пензу

В состав первой группы попали мальчики и девочки из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского горокругов. Пока их отправили в другой регион на три недели. Если понадобится, детей могут оставить и до окончания учебного года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.