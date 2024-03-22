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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Дети

Белгородских детей готовы принять уже в 11 регионах России

22 марта 2024, 10:26
Фото: 1MI
Дети

Первую группу белгородских детей вывезли в Пензу

В состав первой группы попали мальчики и девочки из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского горокругов. Пока их отправили в другой регион на три недели. Если понадобится, детей могут оставить и до окончания учебного года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Дети

22 марта в Пензу отправилась первая группа детей из Белгородской области. Для ребят и сопровождающих выделили отдельный ж/д состав. Глава региона заверил, что юных пассажиров на время пути обеспечат горячим питанием.

В первую группу детей, которых вывезли сегодня, вошли дети из Белгорода, Белгородского района, Грайворонского и Шебекинского горокругов. Они пробудут в Пензенской области три недели. Если понадобится и если родители согласятся, срок нахождения продлят до конца учебного года.

Всего же на сегодняшний день 11 российских регионов выразили готовность принять белгородских детей. Это Тульская, Астраханская, Московская, Воронежская, Ярославская, Нижегородская области, Коми, Ханты-Мансийский автономный округ, Кабардино-Балкария, Дагестан, Ставропольский край, заявил губернатор.

Кроме того, с аналогичным предложением выступали власти Ленинградской области. А в Санкт-Петербурге заявили, что готовы принять белгородских детей на учёбу.

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