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Школьники

Белгородские дети начнут учиться в школах Санкт-Петербурга

22 марта 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney
Школьники

800 белгородских детей начнут новую четверть в Санкт-Петербурге

Юные белгородцы начнут приезжать в Северную столицу со следующей недели. Всего город примет 800 учащихся, сообщает The Sankt-Peterburg Post.
Сюжет
Дети

Новую четверть почти 800 белгородских детей начнут в Санкт-Петербурге. Приезжать в город юные белгородцы начнут со следующей недели.

Всего Петербург примет группу из 800 человек — это дети и сопровождающие их педагоги. В Северной столице уже подготовили места для их размещения и обучения.

«Наша задача — не просто принять и разместить детей из Белгородской области. Самое главное — сделать так, чтобы ребята учились, чтобы у них не прерывался образовательный процесс», — заявил губернатор Александр Беглов.

Добавим, что главы ряда российских регионов ранее заявляли, что примут у себя юных белгородцев. Последние отправятся в Республику Коми, Подмосковье, Самарскую, Ленинградскую, Астраханскую области, Пензу, Тамбов и Калугу.

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