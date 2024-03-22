Белгородские дети начнут учиться в школах Санкт-Петербурга

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Новую четверть почти 800 белгородских детей начнут в Санкт-Петербурге. Приезжать в город юные белгородцы начнут со следующей недели.
Всего Петербург примет группу из 800 человек — это дети и сопровождающие их педагоги. В Северной столице уже подготовили места для их размещения и обучения.
«Наша задача — не просто принять и разместить детей из Белгородской области. Самое главное — сделать так, чтобы ребята учились, чтобы у них не прерывался образовательный процесс», — заявил губернатор Александр Беглов.
Добавим, что главы ряда российских регионов ранее заявляли, что примут у себя юных белгородцев. Последние отправятся в Республику Коми, Подмосковье, Самарскую, Ленинградскую, Астраханскую области, Пензу, Тамбов и Калугу.