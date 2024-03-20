Более десяти регионов России сообщили о готовности принять белгородских детей

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
С завтрашнего дня 1200 детей из Белгородской области отправят в оздоровительные лагеря других регионов. 665 ребят отправят в Пензу, также туда поедут 150 спортсменов. Остальных детей отправят на отдых в Калугу и Тамбов.
В настоящий момент принять белгородских детей готовы в следующих регионах: Тульской, Астраханской, Московской, Воронежской, Ярославской и Нижегородской областях, Республике Коми, ХМАО, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Дагестан, Ставропольском крае и других областях.
Ребят планируют отправить в оздоровительные лагеря на три недели. При необходимости и с согласия родителей сроки нахождения детей в других регионах продлят.
Во время вечернего эфира местная жительница поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, как будет обеспечиваться безопасность детей при перевозке в лагерь Ставропольского края. Губернатор сообщил, что отправлять детей будут ж/д транспортом. До лагеря их довезут на специализированных автобусах: «Всё контролируется правоохранительными органами».