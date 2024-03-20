Более десяти регионов России сообщили о готовности принять белгородских детей

Во время вечернего эфира местная жительница поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, как будет обеспечиваться безопасность детей при перевозке в лагерь Ставропольского края. Губернатор сообщил, что отправлять детей будут ж/д транспортом. До лагеря их довезут на специализированных автобусах: «Всё контролируется правоохранительными органами».