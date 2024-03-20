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Более десяти регионов России сообщили о готовности принять белгородских детей

Более десяти регионов России сообщили о готовности принять белгородских детей

20 марта 2024, 16:55
Фото: Изображение Midjourney
С 21 марта Белгородская область начинает отправку 1200 детей в лагеря других регионов. Подробности рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

С завтрашнего дня 1200 детей из Белгородской области отправят в оздоровительные лагеря других регионов. 665 ребят отправят в Пензу, также туда поедут 150 спортсменов. Остальных детей отправят на отдых в Калугу и Тамбов.

В настоящий момент принять белгородских детей готовы в следующих регионах: Тульской, Астраханской, Московской, Воронежской, Ярославской и Нижегородской областях, Республике Коми, ХМАО, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Дагестан, Ставропольском крае и других областях.

Ребят планируют отправить в оздоровительные лагеря на три недели. При необходимости и с согласия родителей сроки нахождения детей в других регионах продлят.

Во время вечернего эфира местная жительница поинтересовалась у Вячеслава Гладкова, как будет обеспечиваться безопасность детей при перевозке в лагерь Ставропольского края. Губернатор сообщил, что отправлять детей будут ж/д транспортом. До лагеря их довезут на специализированных автобусах: «Всё контролируется правоохранительными органами».

Сколько белгородских детей и в каких лагерях готовы принять в других регионах?
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#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Лагерь#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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