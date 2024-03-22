Сгоревшие машины и выбитые окна: последствия обстрела Белгорода «вампиром»

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Очередной обстрел ВСУ не прошёл без последствий. Под огнём оказалась жилая застройка спального района. В результате обстрела «вампиром» есть повреждения в многоквартирном доме. Судя по фото, в квартирах выбиты стёкла. Как минимум пострадал один хозсубъект.
Также пострадали и автомобили. После обстрела они загорелись. Работать пришлось спасателям.
На месте работают экстренные службы и представители самообороны. На момент публикации официальных комментариев о последствиях не поступало.
Момент прилёта попал на видеокамеру. Осколки снарядов также обнаружили рядом с горбольницей № 2.