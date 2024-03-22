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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

После обстрела Белгорода в квартирах выбило окна и пострадали машины

Сгоревшие машины и выбитые окна: последствия обстрела Белгорода «вампиром»

22 марта 2024, 06:06
Фото: Bel.ru

После обстрела Белгорода в квартирах выбило окна и пострадали машины

Утро 22 марта в областном центре вновь выдалось неспокойным. ВСУ атаковали город «вампиром». Разрушения есть в многоэтажном доме на Харгоре. Также пострадали автомобили.

Очередной обстрел ВСУ не прошёл без последствий. Под огнём оказалась жилая застройка спального района. В результате обстрела «вампиром» есть повреждения в многоквартирном доме. Судя по фото, в квартирах выбиты стёкла. Как минимум пострадал один хозсубъект.

Также пострадали и автомобили. После обстрела они загорелись. Работать пришлось спасателям.

Фото: Bel.ru

На месте работают экстренные службы и представители самообороны. На момент публикации официальных комментариев о последствиях не поступало.

Момент прилёта попал на видеокамеру. Осколки снарядов также обнаружили рядом с горбольницей № 2.

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#Автомобили#Многоквартирный дом#Видеокамера#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Харгора#Самооборона#Экстренные службы#Разрушения#Хозсубъект#Вампир
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