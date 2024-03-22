Сгоревшие машины и выбитые окна: последствия обстрела Белгорода «вампиром»

Очередной обстрел ВСУ не прошёл без последствий. Под огнём оказалась жилая застройка спального района. В результате обстрела «вампиром» есть повреждения в многоквартирном доме. Судя по фото, в квартирах выбиты стёкла. Как минимум пострадал один хозсубъект.