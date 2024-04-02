Дети, покидавшие регион, не поместились в укрытии во время обстрела в Белгороде

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
К властям обратилась местная жительница Ирина. Она рассказала, что вчера, 1 апреля, детей отправляли в Ставрополь от остановки «Энергомаш». В этот момент начался обстрел.
«Все не поместились в модульные укрытия. Если вывозите их оттуда, тогда добавьте модули», — написала Ирина.
На жалобу женщины ответил мэр Белгорода. Валентин Демидов сообщил, что при организации отъезда детей основное внимание уделяется вопросам безопасности. С ситуацией, которая произошла накануне, мэр пообещал разобраться.
«Почему сложилась такая ситуация, разберёмся и примем необходимые меры», — отметил Демидов.