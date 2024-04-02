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Updated Сегодня, 11:05

Укрытие

Дети, покидавшие регион, не поместились в укрытии во время обстрела в Белгороде

2 апреля 2024, 11:05
Фото: 1MI
Укрытие
Такая ситуация произошла вчера, 1 апреля. Детей отправляли в Ставрополь. В это время начался обстрел. Ребята не поместились в модульном укрытии, рассказывает местная жительница.
Сюжет
Дети

К властям обратилась местная жительница Ирина. Она рассказала, что вчера, 1 апреля, детей отправляли в Ставрополь от остановки «Энергомаш». В этот момент начался обстрел.

«Все не поместились в модульные укрытия. Если вывозите их оттуда, тогда добавьте модули», — написала Ирина.

На жалобу женщины ответил мэр Белгорода. Валентин Демидов сообщил, что при организации отъезда детей основное внимание уделяется вопросам безопасности. С ситуацией, которая произошла накануне, мэр пообещал разобраться.

«Почему сложилась такая ситуация, разберёмся и примем необходимые меры», — отметил Демидов.

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#Город#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Укрытие#Валентин Демидов#Ракетная опасность
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