За пределы Белгородской области выехало уже более 5 тысяч детей

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Более пяти тысяч белгородских детей уже покинули Белгородскую область. Только вчера в Санкт-Петербург, Брянск и Махачкалу прибыло около 1300 детей.
«Уверен, что дети, очно получая образование, самое главное — знакомясь с новыми друзьями, увидят, какая огромная и большая наша страна, с большим количеством традиций, красивых городов, сел, какая у нас великолепная природа, — эти впечатления прекрасные останутся с ними навсегда», — написал Вячеслав
Гладков.
29 марта в Санкт-Петербург отправилось 735 детей из Белгорода и приграничья, а также 61 сопровождающий. Для проживания ребят были предоставлены загородные базы, общежития и гостиницы.
В школах и других учебных заведениях организована полноценная учебная программа для детей. Кроме того, им предоставлена возможность заниматься в различных кружках и секциях, которые работают на базе районов и школ.