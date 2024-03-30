За пределы Белгородской области выехало уже более 5 тысяч детей

Более пяти тысяч белгородских детей уехали из области, вчера прибыло около 1300 детей в Санкт-Петербург, Брянск и Махачкалу; Вячеслав Гладков считает, что очное образование помогает детям знакомиться с новыми друзьями и видеть красоты России, что оставляет у них прекрасные впечатления.

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