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Дети

За пределы Белгородской области выехало уже более 5 тысяч детей

30 марта 2024, 09:25
Фото: 1MI
Дети
Более пяти тысяч белгородских детей уехали из области, вчера прибыло около 1300 детей в Санкт-Петербург, Брянск и Махачкалу; Вячеслав Гладков считает, что очное образование помогает детям знакомиться с новыми друзьями и видеть красоты России, что оставляет у них прекрасные впечатления.
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Дети

Более пяти тысяч белгородских детей уже покинули Белгородскую область. Только вчера в Санкт-Петербург, Брянск и Махачкалу прибыло около 1300 детей.

«Уверен, что дети, очно получая образование, самое главное — знакомясь с новыми друзьями, увидят, какая огромная и большая наша страна, с большим количеством традиций, красивых городов, сел, какая у нас великолепная природа, — эти впечатления прекрасные останутся с ними навсегда», — написал Вячеслав
Гладков.

29 марта в Санкт-Петербург отправилось 735 детей из Белгорода и приграничья, а также 61 сопровождающий. Для проживания ребят были предоставлены загородные базы, общежития и гостиницы.

В школах и других учебных заведениях организована полноценная учебная программа для детей. Кроме того, им предоставлена возможность заниматься в различных кружках и секциях, которые работают на базе районов и школ.

Сколько детей из Белгорода и приграничья отправили в Санкт-Петербург?
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