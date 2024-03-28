Белгородцы просят принять в других регионах особенных детей с их семьями

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Благотворительный фонд «Каждый особенный» обратился к жителям Орла, Тулы, Воронежа, Курска, Иваново и Липецка. Представители фонда просят принять 20 семей с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС), чтобы те смогли уехать из обстреливаемого Белгорода.
Руководитель фонда Наталья Злобина отметила, что семьи с детьми с аутизмом не могут уехать далеко: «Это для них настоящий ад».
Уехать из прифронтового региона хотят не только полные семьи с пожилыми родителями и домашними животными, но и только мамы с детьми с РАС и инвалидностью, поскольку их отцы остаются работать.
На сегодняшний день из региона уехали уже три семьи с особенными детьми: их поселили в Краснодаре, Орле и Санкт-Петербурге.
Увезти детей с РАС и инвалидностью в безопасные регионы белгородцы просили ещё в январе.