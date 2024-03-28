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Орловцев попросили приютить белгородские семьи с детьми с РАС

Белгородцы просят принять в других регионах особенных детей с их семьями

28 марта 2024, 08:35
Фото: 1MI

Орловцев попросили приютить белгородские семьи с детьми с РАС

С такой просьбой к соседним регионам обратилось руководство благотворительного фонда «Каждый особенный». Представители попросили временно поселить у себя 20 семей с детьми с РАС. Подробности сообщили журналисты «Орелtimes».

Благотворительный фонд «Каждый особенный» обратился к жителям Орла, Тулы, Воронежа, Курска, Иваново и Липецка. Представители фонда просят принять 20 семей с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС), чтобы те смогли уехать из обстреливаемого Белгорода.

Руководитель фонда Наталья Злобина отметила, что семьи с детьми с аутизмом не могут уехать далеко: «Это для них настоящий ад».

Уехать из прифронтового региона хотят не только полные семьи с пожилыми родителями и домашними животными, но и только мамы с детьми с РАС и инвалидностью, поскольку их отцы остаются работать.

На сегодняшний день из региона уехали уже три семьи с особенными детьми: их поселили в Краснодаре, Орле и Санкт-Петербурге.

Увезти детей с РАС и инвалидностью в безопасные регионы белгородцы просили ещё в январе.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Аутизм#Орловская область#Белгород#Александра Склярова#Белгородские переселенцы#Фонд "Каждый особенный"
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