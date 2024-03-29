Сколько детей из Белгорода и приграничья отправили в Санкт-Петербург?

Напомним, что на днях белгородцы пожаловались на организацию поездок детей за пределы региона. Одна из женщин сообщила, что её ребёнка записали в лагерь Ставрополья, но спустя неделю отказали в поездке. Другой местный житель рассказал, что им несколько раз отказывали в поездке в детский лагерь: сначала отменилась поездка в Невинномысск, затем — в Липецк.