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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:12

Дети

Сколько детей из Белгорода и приграничья отправили в Санкт-Петербург?

29 марта 2024, 14:10
Фото: Изображение Midjourney
Дети

В Санкт-Петербург приехали белгородские дети

Ребята будут жить на загородных базах, в общежитиях и гостиницах, а также учиться в местных школах. Для школьников предусмотрены пятиразовое питание, а также занятия в кружках и секциях, сообщает администрация Санкт-Петербурга.
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Дети

Сегодня, 29 марта, 735 детей из Белгорода и приграничных районов области, а также 61 сопровождающий приехали в Санкт-Петербург. Для размещения ребят подготовили загородные базы, общежития и гостиницы.

В общеобразовательных организациях для ребят организуют полноценное обучение с новой четверти. Помимо этого, дети смогут заниматься в кружках и секциях на базе районов и школ.

Кроме того, ребят обеспечат пятиразовым питанием и медицинским обслуживанием. Для детей организуют различные культурные и экскурсионные программы.

Ранее в мэрии Белгорода объяснили, что в Северную столицу в основном отправятся ученики 5-х классов, а также их братья и сёстры.

Напомним, что на днях белгородцы пожаловались на организацию поездок детей за пределы региона. Одна из женщин сообщила, что её ребёнка записали в лагерь Ставрополья, но спустя неделю отказали в поездке. Другой местный житель рассказал, что им несколько раз отказывали в поездке в детский лагерь: сначала отменилась поездка в Невинномысск, затем — в Липецк.

Хотят многие, но попадут не все: кто из детей сможет уехать в Санкт-Петербург
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#Общество#Белгородская область#Дети#Школы#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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