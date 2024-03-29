Сколько детей из Белгорода и приграничья отправили в Санкт-Петербург?

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
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Updated Сегодня, 14:12
Сегодня, 29 марта, 735 детей из Белгорода и приграничных районов области, а также 61 сопровождающий приехали в Санкт-Петербург. Для размещения ребят подготовили загородные базы, общежития и гостиницы.
В общеобразовательных организациях для ребят организуют полноценное обучение с новой четверти. Помимо этого, дети смогут заниматься в кружках и секциях на базе районов и школ.
Кроме того, ребят обеспечат пятиразовым питанием и медицинским обслуживанием. Для детей организуют различные культурные и экскурсионные программы.
Ранее в мэрии Белгорода объяснили, что в Северную столицу в основном отправятся ученики 5-х классов, а также их братья и сёстры.
Напомним, что на днях белгородцы пожаловались на организацию поездок детей за пределы региона. Одна из женщин сообщила, что её ребёнка записали в лагерь Ставрополья, но спустя неделю отказали в поездке. Другой местный житель рассказал, что им несколько раз отказывали в поездке в детский лагерь: сначала отменилась поездка в Невинномысск, затем — в Липецк.