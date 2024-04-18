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Белгородские синоптики назвали самый холодный и тёплый день в начале апреля

От минуса до летних значений: температурные «качели» в начале апреля в Белгороде

18 апреля 2024, 07:21
Фото: 1MI

Белгородские синоптики назвали самый холодный и тёплый день в начале апреля

Журналисты Бел.Ру поинтересовались у белгородских синоптиков, какие дни в начале апреля были самыми холодными, а какие самыми жаркими. Также мы выяснили, когда в областном центре установили абсолютный минимум и максимум температуры воздуха.

Журналисты Бел.Ру поинтересовались у белгородских синоптиков, какие дни в начале апреля были самыми холодными, а какие — самыми жаркими. Также мы выяснили, когда в областном центре установили абсолютный минимум и максимум температуры воздуха.

По информации регионального Гидрометцентра, самый холодный день в апреле 2024 года был 6-го числа. Тогда столбик термометра опустился до 0,3 градуса мороза. А самым тёплым было 10 апреля, когда воздух прогрелся до 27,3 градуса тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в первой декаде апреля в Белгороде синоптики зафиксировали в 1952 году, когда столбик термометра показал 14,6 градуса мороза. А самый тёплый день в первой декаде апреля в областном центре был в 1975 году. Тогда воздух прогрелся до 28,2 градуса тепла.

Наименьшее количество осадков за первые 10 дней апреля зарегистрировали в 1971, 1975 и 2005 году. Тогда их не было совсем. А наибольшее количество осадков за этот же период выпало в 1995 году — 47,7 мм.

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