Какая погода ожидает белгородцев в предстоящие выходные?

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В субботу, 13 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Дождя не предвидится. Ветер западный будет дуть со скоростью 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +5… +10 ˚С. Днём столбики термометров поднимутся до +18…+23 ˚С.
В Белгороде завтра будет облачно. Ночью похолодает до +9 ˚С. Днём воздух прогреется до +20 ˚С. В Старом Осколе температура максимально поднимется до +19 ˚С. В Валуйках температура будет варьироваться от +7 ˚С ночью, до +21 ˚С днём.
В воскресенье, 14 апреля, в Валуйках будет облачно с прояснениями, днём потеплеет до +21 ˚С. В Белгороде ночью пройдёт небольшой дождь, температура воздуха опустится до +10 ˚С. Днём ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до +19 ˚С.
В Старом Осколе в воскресенье будет облачно, ночью также ожидается дождь. Температура опустится до +9 ˚С, днём потеплеет до +18 ˚С.