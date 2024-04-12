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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Весна

Какая погода ожидает белгородцев в предстоящие выходные?

12 апреля 2024, 14:01
Фото: 1MI
Весна

В выходные в Белгородской области похолодает

Температура воздуха будет варьироваться от +18 ˚С до +23 ˚С. Прогнозом погоды поделились в МЧС по Белгородской области.
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Погода

В субботу, 13 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Дождя не предвидится. Ветер западный будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +5… +10 ˚С. Днём столбики термометров поднимутся до +18…+23 ˚С.

В Белгороде завтра будет облачно. Ночью похолодает до +9 ˚С. Днём воздух прогреется до +20 ˚С. В Старом Осколе температура максимально поднимется до +19 ˚С. В Валуйках температура будет варьироваться от +7 ˚С ночью, до +21 ˚С днём.

В воскресенье, 14 апреля, в Валуйках будет облачно с прояснениями, днём потеплеет до +21 ˚С. В Белгороде ночью пройдёт небольшой дождь, температура воздуха опустится до +10 ˚С. Днём ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до +19 ˚С.

В Старом Осколе в воскресенье будет облачно, ночью также ожидается дождь. Температура опустится до +9 ˚С, днём потеплеет до +18 ˚С.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Температура#Новости Белгорода#Белгород#Осадки#Небольшой дождь
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