Какая погода ожидает белгородцев в предстоящие выходные?

В Белгороде завтра будет облачно. Ночью похолодает до +9 ˚С. Днём воздух прогреется до +20 ˚С. В Старом Осколе температура максимально поднимется до +19 ˚С. В Валуйках температура будет варьироваться от +7 ˚С ночью, до +21 ˚С днём.