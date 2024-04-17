Улучшится ли погода в Белгородской области после пасмурной среды?

В областном центре, по данным Гидрометцентра, воздух прогреется до +23 ˚С. В Старом Осколе ожидается небольшой дождь, температура воздуха поднимется до +24 ˚С. В Валуйках также ожидается небольшой дождь. Столбики термометров в городе поднимутся до +25 ˚С.