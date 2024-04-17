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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Дождь

Улучшится ли погода в Белгородской области после пасмурной среды?

17 апреля 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
Дождь

В Белгородской области потеплеет до +26 ˚С

18 апреля будет облачно. В некоторых районах пройдут дожди. Столбики термометров поднимутся до +26 ˚С. Прогнозом делится региональное МЧС.
Сюжет
Погода

В четверг, 18 апреля, в Белгородской области ожидается облачная погода. Ночью пройдут небольшие дожди. Днём преимущественно без осадков. Ветер восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от +8 ˚С до +13 ˚С. Днём воздух прогреется до +21…+26 ˚С.

В областном центре, по данным Гидрометцентра, воздух прогреется до +23 ˚С. В Старом Осколе ожидается небольшой дождь, температура воздуха поднимется до +24 ˚С. В Валуйках также ожидается небольшой дождь. Столбики термометров в городе поднимутся до +25 ˚С.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Дождь#Новости Белгорода#Белгород#Небольшой дождь
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