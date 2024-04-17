Улучшится ли погода в Белгородской области после пасмурной среды?

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В четверг, 18 апреля, в Белгородской области ожидается облачная погода. Ночью пройдут небольшие дожди. Днём преимущественно без осадков. Ветер восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от +8 ˚С до +13 ˚С. Днём воздух прогреется до +21…+26 ˚С.
В областном центре, по данным Гидрометцентра, воздух прогреется до +23 ˚С. В Старом Осколе ожидается небольшой дождь, температура воздуха поднимется до +24 ˚С. В Валуйках также ожидается небольшой дождь. Столбики термометров в городе поднимутся до +25 ˚С.