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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Жара придёт туда, где её не ждут: какая погода будет летом 2024 года?

Жара придёт туда, где её не ждут: какая погода будет летом 2024 года?

16 апреля 2024, 14:20
Фото: Изображение Midjourney
По мнению экспертов, весна по всей территории России оказалась аномально тёплой, но будет ли таким же летний сезон? Информацию о приблизительной погоде по каждому летнему месяцу редакция Бел.Ру собрала в одном материале.
Сюжет
Погода

Летом будет тепло или холодно?

В Гидрометцентре России провели анализ климатических данных, который показал, что в большинстве российских регионов с апреля по сентябрь ожидается высокая температура. Её значение будет выше, чем в предыдущие годы. Сделанный синоптиками вывод не точный: его вероятность составляет 65-70%.

В то же время в некоторых регионах России ожидается аномальный температурный режим: такая вероятность особенно высока в северной части страны.

Пожароопасный сезон может начаться раньше срока в южных районах Сибири и Дальнего Востока, а также на юге Приволжья и Центрального федерального округа (ЦФО).

Однако предоставленная Гидрометцентром РФ информация всё-таки не может считаться абсолютно точной: в течение тёплого периода прогнозы будут постоянно корректироваться.

Так какую же температуру стоит ждать россиянам в летние месяцы 2024 года?

Погода в июне

Температура воздуха будет выше нормы на севере Уральского и Сибирского ФО и на северо-западе Якутии. Столбик термометра поднимется гораздо выше, чем в июне прошлого, 2023 года, в ЦФО, а также на севере Южного, Уральского и Приволжского ФО.

В Центральном федеральном округе и Хабаровском крае, на Урале и в Якутии должно выпасть много осадков. Зато на севере Якутии и на юго-западе Дальнего Востока России будет наблюдаться, наоборот, дефицит дождей.

Погода в июле

В Центральном ФО, Западной Сибири, Приволжье, в некоторых населённых пунктах Урала, а также на крайнем севере Сибири ожидается высокая температура. Столбик термометра может подняться гораздо выше прошлогодних значений. Это же касается и ЦФО, в состав которого входят в том числе Белгородская область и Москва.

В Западной Сибири, на Чукотке, Камчатке и Алтае ожидаются обильные дожди. В Гидрометцентре отметили, что количество осадков будет превышать прошлогодние значения. В то же время дефицит осадков наиболее вероятен на некоторых территориях Приволжья, Якутии, Магаданской области и Урала.

Погода в августе

В августе также ожидается небывалое тепло: столбик термометра должен подняться выше, чем в прошлые годы. Тёплая погода выше привычных значений в третьем месяце лета будет наблюдаться в Европейской части России, в Западной Сибири, Сибири, на Урале и в Якутии.

Большое количество дождей ожидается в Западной Сибири, Приволжье, на Урале, Дальнем Востоке, а также в Приморском и Краснодарском краях. Напротив, меньше всего осадков выпадет в Южном ФО, Хабаровском крае и Магаданской области.

Предполагается, что дождей в этом месяце будет больше, чем в конце лета 2023 года, на территориях трёх российских муниципальных образований, в число которых вошли Приволжье, Амурская область и Забайкальский край.

Что говорят эксперты?

Значительное потепление этим летом прокомментировал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Интересно то, что наиболее тёплая температура этим летом закрепится преимущественно на севере: в это число входит Коми, Урал, Сибирь, Якутия и Архангельская область.

Эксперт утверждает, что в этом году, помимо самостоятельно тёплого лета, для каждого месяца отдельного региона РФ применили новые климатические нормы. В этих нормах изначально были заложены высокие показатели: ориентир был на глобальное потепление климата. Если бы новые нормы не учитывались, то грядущее лето можно было бы назвать по-настоящему жарким.

Кроме того, не только летом в России сохранится аномально тёплая погода. Высокая температура наблюдается этой весной: ни в одной части страны не была замечена холодная погода.

Ранее редакция Бел.Ру собирала данные о том, каким в Белгородской области ожидается апрель. Начало второго весеннего месяца в регионе было очень тёплым, почти летним. Однако начиная с середины апреля начались холода и дожди. Предполагается, что до конца месяца в регионе сохранится пасмурная и прохладная погода.

Несмотря на достаточно холодную погоду, средние значения температуры в апреле всё равно на 1,3 градуса выше нормы.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Лето#Россия#Прогноз
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