Жара придёт туда, где её не ждут: какая погода будет летом 2024 года?

Эксперт утверждает, что в этом году, помимо самостоятельно тёплого лета, для каждого месяца отдельного региона РФ применили новые климатические нормы. В этих нормах изначально были заложены высокие показатели: ориентир был на глобальное потепление климата. Если бы новые нормы не учитывались, то грядущее лето можно было бы назвать по-настоящему жарким.