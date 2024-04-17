Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Гроза

Громко было не только из-за авиации: в Белгородской области прогремела первая гроза

17 апреля 2024, 08:09
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Гроза

Белгородцам удалось запечатлеть первую в этом году грозу

Накануне вечером жители региона услышали первую в этом году грозу. Природное явление попало на видео белгородцев. Кадры публикуют местные Telegram-каналы.
Сюжет
Погода

В Белгородской области вечером 16 апреля прогремела первая весенняя гроза. Увидеть её смогли жители Шебекино. Кадры попали на камеры местных жителей.

Согласно прогнозу «Гисметео», грозы на этой неделе больше не ожидается. В четверг и воскресенье пройдут дожди. Отсутствие грозы также пока гарантируют Гидрометцентр и «Яндекс. Погода».

Стоит отметить, что громко накануне вечером было не только от грозы. В районе 22:20 белгородцы услышали в небе взрывы. По нашим данным, работали ВС РФ.

Гроза
Видео: «ШО Шебекино»
Окна задрожали после громких звуков над Белгородом: что произошло?
Узнать подробнее
Читайте также:
Окна задрожали после громких звуков над Белгородом: что произошло?Может быть громко: белгородцам обещают в среду первую грозуЖара придёт туда, где её не ждут: какая погода будет летом 2024 года?
#Алина Харина#Видео#Общество#Белгородская область#Погода#Гроза#Новости Белгорода#Белгород#Шебекинский горокруг
Подпишитесь
Белгородских школьников госпитализировали в Петербурге из-за кишечной инфекции?
Сегодня, 11:51
«Вы бы хотели так жить?» Не все белгородцы довольны условиями в лагерях для их детей
Сегодня, 10:55
«Военное положение?» Водителей ЕТК в Белгороде обеспечили бронежилетами и касками
Сегодня, 06:55
«Ищем варианты». Есть шанс вернуть белгородцам кинотеатры «Радуга» и «Победа»?
Сегодня, 09:58
Только концепция и дорожная карта: что с обещанным водным транспортом в Белгороде
Сегодня, 10:52
Приговорённые к принудительным работам белгородцы пожаловались на условия в центре АБ
Сегодня, 09:43
"