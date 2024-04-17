Громко было не только из-за авиации: в Белгородской области прогремела первая гроза

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В Белгородской области вечером 16 апреля прогремела первая весенняя гроза. Увидеть её смогли жители Шебекино. Кадры попали на камеры местных жителей.
Согласно прогнозу «Гисметео», грозы на этой неделе больше не ожидается. В четверг и воскресенье пройдут дожди. Отсутствие грозы также пока гарантируют Гидрометцентр и «Яндекс. Погода».
Стоит отметить, что громко накануне вечером было не только от грозы. В районе 22:20 белгородцы услышали в небе взрывы. По нашим данным, работали ВС РФ.