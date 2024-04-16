Окна задрожали после громких звуков над Белгородом: что произошло?

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
Первый хлопок в небе над Белгородом раздался в 22 часа. Через 20 минут взрыв повторился, и был он уже мощнее: у подписчиков Бел.Ру задрожали окна, а из-за последующего похожего на свит звука некоторые решили, что это прилёт.
Паниковать не стоит: по нашим данным, работали ВС РФ. Информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.
«Громкие звуки в городе и районе связаны с работой авиации ВКС Вооруженных сил РФ», — написал глава региона в своём Telegram-аккаунте.
Каких-либо сообщений о последствиях на земле не поступало. Тем не менее, у некоторых машин сработали сигнализации. Впрочем, белгородцы и вовсе готовились к громким звукам, ведь синоптики обещали грозу. Обошлось.