Окна задрожали после громких звуков над Белгородом: что произошло?

Первый хлопок в небе над Белгородом раздался в 22 часа. Через 20 минут взрыв повторился, и был он уже мощнее: у подписчиков Бел.Ру задрожали окна, а из-за последующего похожего на свит звука некоторые решили, что это прилёт.