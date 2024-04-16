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Published Сегодня, 19:31

Modified Сегодня, 19:33

Updated Сегодня, 19:33

Архивное фото

Окна задрожали после громких звуков над Белгородом: что произошло?

16 апреля 2024, 19:31
Фото: 1MI
Архивное фото

Вечером 16 апреля белгородцев напугали громкие звуки в небе

16 апреля в 22:20 в небе над Белгородом раздалось несколько взрывов. По данным Бел.Ру, звуки связаны с ВС РФ.

Первый хлопок в небе над Белгородом раздался в 22 часа. Через 20 минут взрыв повторился, и был он уже мощнее: у подписчиков Бел.Ру задрожали окна, а из-за последующего похожего на свит звука некоторые решили, что это прилёт.

Паниковать не стоит: по нашим данным, работали ВС РФ. Информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.

«Громкие звуки в городе и районе связаны с работой авиации ВКС Вооруженных сил РФ», — написал глава региона в своём Telegram-аккаунте.

Каких-либо сообщений о последствиях на земле не поступало. Тем не менее, у некоторых машин сработали сигнализации. Впрочем, белгородцы и вовсе готовились к громким звукам, ведь синоптики обещали грозу. Обошлось.

Может быть громко: белгородцам обещают в среду первую грозу
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#Артем Черненко#Белгородская область#Авиация#Белгород#Паника#Звуки#Вооруженные силы РФ
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