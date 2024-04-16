Может быть громко: белгородцам обещают в среду первую грозу

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В среду, 17 апреля, в регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью в некоторых районах опустится туман. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +7…+12 ˚С. Днём столбики термометров поднимутся до +20…+25 ˚С.
По данным Гидрометцентра, в Белгороде в среду температура воздуха поднимется до +23 ˚С. Будет облачно и без осадков.
В Валуйках воздух прогреется до +26 ˚С, а в Старом Осколе — до +24 ˚С.