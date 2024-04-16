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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Гроза

Может быть громко: белгородцам обещают в среду первую грозу

16 апреля 2024, 13:57
Фото: Изображение Midjourney
Гроза

На Белгородскую область надвигаются дожди с грозами

17 апреля, несмотря на дожди, будет тепло. Температура воздуха днём поднимется до +25 ˚С, сообщает региональное МЧС.
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Погода

В среду, 17 апреля, в регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью в некоторых районах опустится туман. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +7…+12 ˚С. Днём столбики термометров поднимутся до +20…+25 ˚С.

По данным Гидрометцентра, в Белгороде в среду температура воздуха поднимется до +23 ˚С. Будет облачно и без осадков.

В Валуйках воздух прогреется до +26 ˚С, а в Старом Осколе — до +24 ˚С.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Гроза#Тепло#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
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