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Тепло

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Октябрь
Без тепла в домах остаются 73% белгородцев: результаты опроса
15 октября, 10:33
В школах, детсадах и больницах Белгорода включают отопление. А когда в домах?
11 октября, 07:36
Что известно о начале отопительного сезона в Белгороде?
8 октября, 12:30
Сентябрь
Температура в Белгородской области идёт на снижение. А что с осенними дождями?
22 сентября, 13:01
Бабье лето закончилось? Температура в Белгороде начинает понижаться
17 сентября, 12:54
Белгородскую область накрыл Сибирский антициклон. Что это значит и есть ли угроза?
16 сентября, 08:47
Август
Квадра реконструирует теплосети по улице Некрасова в Белгороде за 19,8 млн рублей
В рамках подготовки к зиме филиал АО «Квадра»-«Белгородская генерация» приступил к замене ветхого участка тепловой магистрали №3 на ул. Некрасова в Белгороде протяженностью 400 м. Стоимость работ составит 19,8 млн рублей.
15 августа, 11:04
Июль
Новая рабочая неделя в Белгороде будет жаркой, но дождливой
29 июля в регионе ожидается жаркая погода с сильным ветром. Максимальная температура воздуха составит +30 ˚С, сообщает областное МЧС.
28 июля, 15:02
Июнь
Сколько будут платить белгородцы за тепло с 1 июля 2024 года?
24 июня, 14:50
Май
На смену дождям придёт летнее тепло: какая погода ждёт белгородцев в пятницу?
23 мая в регионе будет переменная облачность. Максимальная температура воздуха составит +25 ˚С. Прогноз погоды на последний рабочий день недели опубликовали в региональном МЧС.
23 мая, 12:57
Будет тепло, но пройдут дожди и грозы: какую погоду обещают белгородцам во вторник?
20 мая, 14:54
Тепло, но дождливо: какая погода ожидает белгородцев в выходные?
17 мая, 13:03
Апрель
Первомай принесёт белгородцам почти летнее тепло
Дождей при этом не предвидится, сообщает МЧС. Сильного ветра тоже ожидать не стоит. Завтрашний день будет самым тёплым на текущей неделе, следует из прогноза Гидрометцентра.
30 апреля, 14:05
Тепло, но возможны дожди: какая погода ожидает белгородцев на майские праздники
27 апреля, 14:05
Шестой рабочий день в Белгороде будет тёплым, но дождливым
В субботу, 27 апреля, в Белгородской области будет дождливо и тепло. Максимальная температура воздуха составит +25 °C. Прогноз погоды опубликовали в региональном МЧС.
26 апреля, 14:17
От минуса до летних значений: температурные «качели» в начале апреля в Белгороде
18 апреля, 07:21
Может быть громко: белгородцам обещают в среду первую грозу
16 апреля, 13:57
В ближайшие дни белгородцев ждёт по-настоящему летняя погода
В среду, 10 апреля, в Белгородской области будет облачно и тепло: столбик термометра днём поднимется до +27 °C. Прогноз погоды на завтрашний день опубликовали в региональном МЧС.
9 апреля, 11:45
Белгород побил уникальный рекорд 1975 и 2020 годов
5 апреля, 14:54
Март
Претендовал на рекорд, но немного не хватило: какая погода была в феврале
7 марта, 09:09

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