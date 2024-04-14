Погода резко ухудшится: дожди и очень крепкий ветер надвигаются на Белгород

В Белгородской области ухудшится погода

Осадки ожидаются ночью. Днём их не будет, но вместе с тем ветер в отдельных районах усилится до 20 м/с. О том, с какой погоды начнётся новая рабочая неделя, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сюжет Погода