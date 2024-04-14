Погода резко ухудшится: дожди и очень крепкий ветер надвигаются на Белгород

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В понедельник, 15 апреля, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Ночью температура составит от +7 °С до +12 °С. В отдельных районах пройдут дожди. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 9-14 м/с.
Днём температура поднимется до +15…+20 °С. Осадков не ожидается. Вместе с тем ветер усилится до 15-20 м/с.
В ночь на понедельник в Белгороде пройдёт небольшой дождь при +11 °С. Днём потеплеет до +18 °С, без осадков.
Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе температура днём в Белгороде будет колебаться до +15 °С до +23 °С. Возможны небольшие осадки: дождливыми могут стать среда и четверг, 17 и 18 апреля.