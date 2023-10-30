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Последствия сильного ветра в Белгороде

Дома, машины, деревья: к каким проблемам привёл сильный ветер в Белгородской области

30 октября 2023, 06:51
Фото: 1MI
Последствия сильного ветра в Белгороде

Более 50 домов и 20 автомобилей пострадали от сильного ветра на Белгородчине

На еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили вопрос ликвидации последствий сильного ветра в области. также стало известно о количестве пострадавших домов, строений и автомобилей.

Из-за разбушевавшейся на выходных погоды в 227 населённых пунктах пострадало электроснабжение. Как отмечается, практически в каждом из образований имеются подобные случаи. Повреждение кровель коснулось более пятидесяти МКД и частных домов. Также поступали сообщения о падении деревьев — их более 120. По причине неблагоприятных погодных условий пострадало и 20 автомобилей.

Сообщается, что к 21:30 прошлого дня электроснабжение восстановили полностью. Сергей Довгалюк, заместитель губернатора Белгородской области, отчитался что вчера также уже убрали 448 упавших деревьев, восстановлено 67 кровель, 16 оконных проёмов. Вопрос снесённых ветром заборов закрыт в б0 домовладениях.

Напомним, что на прошедших выходных скорость ветра достигала 17 метров в секунду. На аварийно-восстановительные работы вышло 11 групп энергетиков.

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