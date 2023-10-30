Дома, машины, деревья: к каким проблемам привёл сильный ветер в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Из-за разбушевавшейся на выходных погоды в 227 населённых пунктах пострадало электроснабжение. Как отмечается, практически в каждом из образований имеются подобные случаи. Повреждение кровель коснулось более пятидесяти МКД и частных домов. Также поступали сообщения о падении деревьев — их более 120. По причине неблагоприятных погодных условий пострадало и 20 автомобилей.
Сообщается, что к 21:30 прошлого дня электроснабжение восстановили полностью. Сергей Довгалюк, заместитель губернатора Белгородской области, отчитался что вчера также уже убрали 448 упавших деревьев, восстановлено 67 кровель, 16 оконных проёмов. Вопрос снесённых ветром заборов закрыт в б0 домовладениях.
Напомним, что на прошедших выходных скорость ветра достигала 17 метров в секунду. На аварийно-восстановительные работы вышло 11 групп энергетиков.