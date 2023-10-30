Дома, машины, деревья: к каким проблемам привёл сильный ветер в Белгородской области

Из-за разбушевавшейся на выходных погоды в 227 населённых пунктах пострадало электроснабжение. Как отмечается, практически в каждом из образований имеются подобные случаи. Повреждение кровель коснулось более пятидесяти МКД и частных домов. Также поступали сообщения о падении деревьев — их более 120. По причине неблагоприятных погодных условий пострадало и 20 автомобилей.