Синоптики пророчат резкие перепады: что белгородцев ожидает в апреле?

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Март в этом году был аномально тёплым. В первые 10 дней апреля среднедекадная температура воздуха в Белгородской области была на 6 градусов выше средних многолетних значений. В эти дни столбик термометра находился на 20-25 градусах тепла.
В среднем же за этот месяц синоптики прогнозируют температуру на 1,3 градуса выше нормы.
Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд уверен: несмотря на то, что средние глобальные температуры в марте увеличились, в апреле или мае столбик термометра будет возвращаться к нейтральному значению.
«С апреля-мая всё будет переходить к нейтральной фазе. Температура растёт и из-за увеличивающегося выброса парниковых газов. Эти два фактора в совокупности и дали повышение температуры в марте. <…> Но средняя глобальная температура будет оставаться высокой примерно до середины лета», — считает Роман Вильфанд.
В марте потепление не закончилось: прогнозируется, что всё следующее десятилетие будет незначительно теплее нынешнего — в среднем температура повысится примерно на 0,45 градуса за 10 лет.
При этом эколог и член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян считает, что в мае и апреле тёплую погоду ждать не стоит.
«Потепление происходит неравномерно. Например, апрель и май, в отличие от марта, не будут тёплыми», — объяснил Виктор Данилов-Данильян.
Несмотря на то, что первая половина апреля радовала белгородцев по-настоящему летней погодой, начиная с 12 апреля в регионе начнёт холодать.
Так, исходя из прогноза Гидрометцентра России, 11 апреля столбик термометра в Белгороде остановился на 28 градусах тепла, а уже завтра, 12 апреля, температура опустится до 22 градусов тепла.
С субботы, 13 апреля, в Белгородской области начнётся пасмурная погода, однако осадки всё равно не ожидаются. Средняя температура в светлое время суток с 13 апреля по 17 апреля остановится на 18 градусах тепла.
Предполагается, что подобная температура, около 18 градусов тепла, продержится в регионе вплоть до конца апреля. В некоторые дни будет ожидаться небольшой дождь.
Однако безоговорочно доверять этой информации не стоит. В Росгидромете говорят, что точный прогноз можно озвучить только на ближайшую неделю. Так что столбик термометра в Белгородской области может так же быстро подняться до +30 градусов, как и опустился до +18.