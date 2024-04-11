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Синоптики пророчат резкие перепады: что белгородцев ожидает в апреле?

Синоптики пророчат резкие перепады: что белгородцев ожидает в апреле?

11 апреля 2024, 13:37
Фото: 1MI
Начало апреля уже прошло, порадовав белгородцев тёплой погодой, слабым ветром и отсутствием дождей. Но какой погода будет во второй половине месяца: придётся снова доставать тёплые куртки или необходимости в этом не будет? Подробнее об этом — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Погода

Как начинался апрель?

Март в этом году был аномально тёплым. В первые 10 дней апреля среднедекадная температура воздуха в Белгородской области была на 6 градусов выше средних многолетних значений. В эти дни столбик термометра находился на 20-25 градусах тепла.

В среднем же за этот месяц синоптики прогнозируют температуру на 1,3 градуса выше нормы.

Какую погоду следует ожидать в апреле?

Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд уверен: несмотря на то, что средние глобальные температуры в марте увеличились, в апреле или мае столбик термометра будет возвращаться к нейтральному значению.

«С апреля-мая всё будет переходить к нейтральной фазе. Температура растёт и из-за увеличивающегося выброса парниковых газов. Эти два фактора в совокупности и дали повышение температуры в марте. <…> Но средняя глобальная температура будет оставаться высокой примерно до середины лета», — считает Роман Вильфанд.

В марте потепление не закончилось: прогнозируется, что всё следующее десятилетие будет незначительно теплее нынешнего — в среднем температура повысится примерно на 0,45 градуса за 10 лет.

При этом эколог и член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян считает, что в мае и апреле тёплую погоду ждать не стоит.

«Потепление происходит неравномерно. Например, апрель и май, в отличие от марта, не будут тёплыми», — объяснил Виктор Данилов-Данильян.
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Какая температура будет в ближайшую неделю?

Несмотря на то, что первая половина апреля радовала белгородцев по-настоящему летней погодой, начиная с 12 апреля в регионе начнёт холодать.

Так, исходя из прогноза Гидрометцентра России, 11 апреля столбик термометра в Белгороде остановился на 28 градусах тепла, а уже завтра, 12 апреля, температура опустится до 22 градусов тепла.

С субботы, 13 апреля, в Белгородской области начнётся пасмурная погода, однако осадки всё равно не ожидаются. Средняя температура в светлое время суток с 13 апреля по 17 апреля остановится на 18 градусах тепла.

Апрель оставит белгородцев без тепла?

Предполагается, что подобная температура, около 18 градусов тепла, продержится в регионе вплоть до конца апреля. В некоторые дни будет ожидаться небольшой дождь.

Однако безоговорочно доверять этой информации не стоит. В Росгидромете говорят, что точный прогноз можно озвучить только на ближайшую неделю. Так что столбик термометра в Белгородской области может так же быстро подняться до +30 градусов, как и опустился до +18.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Апрель#Белгород
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