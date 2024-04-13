Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Глава белгородского муниципалитета опроверг данные о падении БПЛА

Атака БПЛА или ветер? Появился ещё один фейк об инциденте в Белгородской области

13 апреля 2024, 14:28
Фото: 1MI

Глава белгородского муниципалитета опроверг данные о падении БПЛА

В Сети появилась информация о том, что в Губкинском округе якобы пострадал дом от падения беспилотника. Глава муниципалитета Михаил Лобазнов информацию опроверг.

В социальных сетях появились сведения о том, что сегодня в Губкинском округе в районе Салтыково упал БПЛА. В Сети даже появилось фото с якобы предполагаемого места ЧП.

Как сообщил Лобазнов, на место возможного происшествия выехали оперативные службы. Но информация о падении БПЛА не подтвердилась.

Чиновник добавил, что шифер с крыши одного из домов частично сорван, но в этом виновны порывы ветра. Других повреждений нет.

Напомним, ранее в некоторых Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что личный состав МВД Белгородской области должен якобы «держать под рукой» комплекты радиационной, химической и биологической защиты. Но это оказалось фейком. 

«Держать под рукой» комплекты РХЗБ: в Белгородской области появился очередной фейк
Узнать подробнее
Читайте также:
«В больницах не хватает лекарств»: белгородцев запугивают новым фейкомАвтозаправки закрываются? Белгородцев пугают очередным фейком«Около гимназии снаряд упал»: белгородцев запугивают новым фейком
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Социальные сети#Белгород#Шифер#Михаил Лобазнов#Оперативные службы#Губкинский округ
Подпишитесь
Белгородский тракторист получил ранение плеча после атаки дрона-камикадзе ВСУ
Сегодня, 09:08
Белгородцы пожаловались на заложенную плиткой парковку около ТЦ
Сегодня, 11:23
Укрытия, биотуалеты и контейнеры для мусора: что установят на кладбищах в Белгороде
Сегодня, 12:16
«Охота на „Вампиров“ дала о себе знать». Полковник — о временном затишье в Белгороде
Вчера, 13:21
Белгородские «львы» уступили москвичам во второй игре на пути к финалу
Сегодня, 07:39
Что делать школьникам и учителям на дистанте, если объявлена опасность атаки БПЛА?
Вчера, 17:03
"