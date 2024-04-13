Атака БПЛА или ветер? Появился ещё один фейк об инциденте в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В социальных сетях появились сведения о том, что сегодня в Губкинском округе в районе Салтыково упал БПЛА. В Сети даже появилось фото с якобы предполагаемого места ЧП.
Как сообщил Лобазнов, на место возможного происшествия выехали оперативные службы. Но информация о падении БПЛА не подтвердилась.
Чиновник добавил, что шифер с крыши одного из домов частично сорван, но в этом виновны порывы ветра. Других повреждений нет.
Напомним, ранее в некоторых Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что личный состав МВД Белгородской области должен якобы «держать под рукой» комплекты радиационной, химической и биологической защиты. Но это оказалось фейком.