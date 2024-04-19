Пострадавший из-за обстрела «Потапыч» в центре Белгорода восстанавливать не будут

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Владелец сети пиццерий «Потапыч» Алексей Потапов сообщил Бел.Ру, что восстанавливать одноимённый ресторан на улице 50-летия Белгородской области не будут. Вместо этого там может появиться совершенно другое кафе.
«Никто не помог тогда, и мы вынуждены были уйти. „Потапыч“ там восстанавливать мы не будем. Я арендовал тот участок и уже знаю, что на том месте появится новый ресторан. Какой — не знаю», — рассказал Потапов.
Как сообщил предприниматель, власти области и города не предложили свою помощь, а бизнесу в Белгороде сейчас и так непросто. Так, из-за обстрелов резко сократилось число обслуживающего персонала, стало меньше и посетителей.
Отметим, что ранее в январе мэр Валентин Демидов заявлял о планах восстановить фасад ресторана «до конца месяца».
ООО «Потапыч» зарегистрировано в Белгороде с 2006 года. Согласно данным СПАРК «Интерфакс», по итогам 2023 года «Потапыч» заработал 2 млн рублей чистой прибыли. Выручка за тот же период составила 68,7 млн рублей.