Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Пострадавший из-за обстрела «Потапыч» в центре Белгорода восстанавливать не будут

Пострадавший из-за обстрела «Потапыч» в центре Белгорода восстанавливать не будут

19 апреля 2024, 14:28
Фото: Bel.ru
Бел.Ру стало известно, что разрушенный после обстрела ВСУ ресторан сети «Потапыч» на улице 50-летия Белгородской области восстанавливать не будут. Владелец пиццерий Алексей Потапов подтвердил эту информацию: по его словам, администрация не оказала нужной помощи.

Владелец сети пиццерий «Потапыч» Алексей Потапов сообщил Бел.Ру, что восстанавливать одноимённый ресторан на улице 50-летия Белгородской области не будут. Вместо этого там может появиться совершенно другое кафе.

«Никто не помог тогда, и мы вынуждены были уйти. „Потапыч“ там восстанавливать мы не будем. Я арендовал тот участок и уже знаю, что на том месте появится новый ресторан. Какой — не знаю», — рассказал Потапов.

Как сообщил предприниматель, власти области и города не предложили свою помощь, а бизнесу в Белгороде сейчас и так непросто. Так, из-за обстрелов резко сократилось число обслуживающего персонала, стало меньше и посетителей.

Отметим, что ранее в январе мэр Валентин Демидов заявлял о планах восстановить фасад ресторана «до конца месяца».

ООО «Потапыч» зарегистрировано в Белгороде с 2006 года. Согласно данным СПАРК «Интерфакс», по итогам 2023 года «Потапыч» заработал 2 млн рублей чистой прибыли. Выручка за тот же период составила 68,7 млн рублей.

До конца месяца в пострадавшем при обстреле ВСУ «Потапыче» восстановят фасад
Узнать подробнее
Читайте также:
Вечный «Потапыч»: как в Белгороде за десять лет изменилось почти всё, кроме пиццерийЗакрытие «Потапыча» и обрушение моста: чего боятся белгородцы?Под Белгородом продают торговый центр с «Перекрёстком» и «Потапычем»
#Артем Черненко#Выручка#Мэр#Аренда#Бизнес#Новости Белгорода#Эксклюзив#Ресторан#Кафе#Прибыль#Белгород#Обстрел#Восстановление#Фасад#Персонал#Власти#Посетители#Пиццерия#Белгородский бизнес#Потапыч
Подпишитесь
Белгородец рассказал, как потерял кисть и голос после обстрела 30 декабря
Сегодня, 13:51
Две женщины ранены в результате обстрела села под Белгородом, есть разрушения в домах
Сегодня, 11:10
Минобр прокомментировал ситуацию с оскорблением белгородских школьников в Подмосковье
Сегодня, 12:22
Уступаем только Мордовии: белгородская продуктовая корзина оказалась самой дешёвой
Сегодня, 12:39
«Белгородэнерго» подключил к сетям 10 новых объектов водоснабжения
Сегодня, 13:22
"