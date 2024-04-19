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Мемориал погибшим на Камышитовом заводе

В Белгороде завершается установка монумента в память о погибших на Камышитовом заводе

19 апреля 2024, 13:43
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Мемориал погибшим на Камышитовом заводе

Белгородцам показали часть монумента в память о погибших на Камышитовом заводе

В Белгороде подходят к концу работы по установке мемориала в память о погибших на Камышитовом заводе. Специалисты также заканчивают благоустраивать сквер «Камышитовый». Подробности на своей странице в соцсетях сообщил мэр города Валентин Демидов.

В Белгороде установили мемориал в память о погибших на Камышитовом заводе в 1942 году. В настоящее время специалисты дорабатывают конструкцию, после чего в её центре разместят скульптурную композицию, созданную в Смоленске.

На финальной стадии находится и благоустройство Камышитового сквера: на территории уже установили детскую площадку, теневые навесы, скамейки и освещение, а сотрудники Белгорблагоустройства высадили на клумбах растения. На данный момент строители заканчивают укладку тротуарной плитки.

Открыть памятник и сквер планируют ко Дню Победы.

Напомним, что мемориальный комплекс установили за счёт компании Фуглаевых. На памятник нанесли несколько надписей.

Всего на благоустройство сквера «Камышитовый» потратили около 20,6 млн рублей.

Мемориал погибшим на Камышитовом заводе
Видео: страница Валентина Демидова в соцсети
Мемориал в память о погибших на Камышитовом заводе дополнят сильной цитатой
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#Александра Склярова#Город#Видео#Белгородская область#Новости Белгорода#Монумент#Белгород#Валентин Демидов#Камышитовый завод
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