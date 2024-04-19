В Белгороде завершается установка монумента в память о погибших на Камышитовом заводе

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В Белгороде установили мемориал в память о погибших на Камышитовом заводе в 1942 году. В настоящее время специалисты дорабатывают конструкцию, после чего в её центре разместят скульптурную композицию, созданную в Смоленске.
На финальной стадии находится и благоустройство Камышитового сквера: на территории уже установили детскую площадку, теневые навесы, скамейки и освещение, а сотрудники Белгорблагоустройства высадили на клумбах растения. На данный момент строители заканчивают укладку тротуарной плитки.
Открыть памятник и сквер планируют ко Дню Победы.
Напомним, что мемориальный комплекс установили за счёт компании Фуглаевых. На памятник нанесли несколько надписей.
Всего на благоустройство сквера «Камышитовый» потратили около 20,6 млн рублей.