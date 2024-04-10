Мемориал в память о погибших на Камышитовом заводе дополнят сильной цитатой

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Белгородским депутатам на очередном заседании предстоит рассмотреть надписи, которые предлагают нанести на стены мемориального комплекса в память о погибших на Камышитовом заводе.
Планируется нанести две надписи. Одна из них, которую могут разместить на первой фокус-стене, гласит: «Здесь в феврале 1942 года на Камышитовом заводе произошло массовое убийство немецкими оккупантами и их пособниками жителей города Белгорода и других советских граждан. Вечная память жертвам фашизма».
На второй фокус-стене хотят разместить цитату из книги по истории Белгорода.
Раздались душераздирающие крики и плач. От тесноты убитым некуда было падать. Они стояли, прижатые теми, кто ещё был жив. Матери своими телами прикрывали грудных и малолетних детей в надежде, что спасут их от пули и после расстрела кому-нибудь из них удастся выбраться из этого ада.
цитата из книги Александра Крупенкова «Пройдёмся по старому Белгороду»
Напомним, что мемориальный комплекс в память о погибших на Камышитовом заводе установят за счёт компании Фуглаевых ко Дню Победы на улице Корочанской. Также в Белгороде благоустроят сквер «Камышитовый»: на эти нужды готовы потратить 20,6 млн рублей.
Каким будет мемориальный комплекс и сквер вокруг него, рассказывал мэр Валентин Демидов.