Мемориал в память о погибших на Камышитовом заводе дополнят сильной цитатой

Планируется нанести две надписи. Одна из них, которую могут разместить на первой фокус-стене, гласит: «Здесь в феврале 1942 года на Камышитовом заводе произошло массовое убийство немецкими оккупантами и их пособниками жителей города Белгорода и других советских граждан. Вечная память жертвам фашизма».