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В горсовете обсудят изменения в строящемся мемориальном комплексе в Белгороде

Мемориал в память о погибших на Камышитовом заводе дополнят сильной цитатой

10 апреля 2024, 15:48
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети

В горсовете обсудят изменения в строящемся мемориальном комплексе в Белгороде

На ближайшем заседании белгородского городского совета депутаты рассмотрят проект решения об увековечивании памяти жителей, погибших на Камышитовом заводе в 1942 году. Депутатам предложили рассмотреть предлагаемые надписи.

Белгородским депутатам на очередном заседании предстоит рассмотреть надписи, которые предлагают нанести на стены мемориального комплекса в память о погибших на Камышитовом заводе.

Планируется нанести две надписи. Одна из них, которую могут разместить на первой фокус-стене, гласит: «Здесь в феврале 1942 года на Камышитовом заводе произошло массовое убийство немецкими оккупантами и их пособниками жителей города Белгорода и других советских граждан. Вечная память жертвам фашизма».

На второй фокус-стене хотят разместить цитату из книги по истории Белгорода.

Раздались душераздирающие крики и плач. От тесноты убитым некуда было падать. Они стояли, прижатые теми, кто ещё был жив. Матери своими телами прикрывали грудных и малолетних детей в надежде, что спасут их от пули и после расстрела кому-нибудь из них удастся выбраться из этого ада.
цитата из книги Александра Крупенкова «Пройдёмся по старому Белгороду»

Напомним, что мемориальный комплекс в память о погибших на Камышитовом заводе установят за счёт компании Фуглаевых ко Дню Победы на улице Корочанской. Также в Белгороде благоустроят сквер «Камышитовый»: на эти нужды готовы потратить 20,6 млн рублей.

Каким будет мемориальный комплекс и сквер вокруг него, рассказывал мэр Валентин Демидов.

Как будет выглядеть сквер на месте бывшего камышитового завода в Белгороде?
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#Город#Белгородская область#Памятник#Новости Белгорода#Белгород#Мемориал#Александра Склярова#Камышитовый завод
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