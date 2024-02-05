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Схема

Памятник жертвам трагедии на камышитовом заводе в Белгороде установят ко Дню Победы

5 февраля 2024, 06:39
Фото: 1MI
Схема
На оперативном совещании правительства мэр Валентин Демидов рассказал о планах по благоустройству памятного сквера и установке мемориала.

Глава города отметил, что в декабре в муниципальную собственность был передан земельный участок площадью 2225 кв. м., на котором благоустроят сквер и поставят мемориал. Речь идёт об участке на ул. Корочанской, 85а, который ранее принадлежал компании «Паритет» Фуглаевых.

Мэр рассказал, что уже в ноябре были одобрены все процедуры по увековечению памяти жертв массового убийства в 1942 году. То, каким будет участок и памятник, решала комиссия из архитекторов, краеведов и историков. Из пяти вариантов выбрали макет, который предложили 5 августа. Сейчас скульптуру изготавливают на заводе в Смоленске.

Поставят мемориал во второй половине апреля, а установят его в первых числах мая. Благоустраивать сквер на месте начнут уже в начале марта, когда наступит благоприятная погода, а завершат также в начале мая. Открытие памятного места запланировано ко Дню Победы.

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