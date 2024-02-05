Памятник жертвам трагедии на камышитовом заводе в Белгороде установят ко Дню Победы

Мэр рассказал, что уже в ноябре были одобрены все процедуры по увековечению памяти жертв массового убийства в 1942 году. То, каким будет участок и памятник, решала комиссия из архитекторов, краеведов и историков. Из пяти вариантов выбрали макет, который предложили 5 августа. Сейчас скульптуру изготавливают на заводе в Смоленске.