Улицы опустели: Белгород переживает трагедию и готовится к первой рабочей неделе

В магазинах тоже пусто. Никто не стоит в супермаркете за мандаринами, нет и привычной очереди к кассе. Чуть лучше дела обстоят в кафе: внутри играет рождественская музыка, смеются люди. Вот кто-то шумно празднует, а вот продвинутые бабушки обсуждают нейросети и китайцев, нахмурившись и опустив глаза в смартфоны.