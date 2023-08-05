Каким может быть мемориал в Белгороде в память о погибших на камышитовом заводе?

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Белгородцам показали, каким может быть памятник погибшим на камышитовом заводе. Эскизы 5 августа на встрече в парке Победы представили скульпторы. Предполагается, что часть мемориала с памятником будет скрыта озеленением. Сделают это для того, чтобы создать уединённость.
Мемориал хотят организовать на месте, где в феврале 1942 года произошла трагедия. Точную локацию удалось определить в результате совмещения аэрофотосъёмки 1941 года с современными картографическим данными. Авторы концепции предлагают повторить форму сгоревшего здания, его конфигурацию и размеры.
Вариант мемориального комплекса архитекторы предложили после изучения похожих мемориалов в Брянской области и Беларуси. Горожанам представили итоги предпроектной проработки. Концепцию в ближайшее время также должны обсудить с историками и экспертами.
Помимо организации самого мемориального комплекса, предстоит также благоустроить и озеленить сквер, оборудовать теневые навесы и места отдыха.
Трагедия на камышитовом заводе произошла 5 февраля 1942 года. В этот день в сараях сожгли сотни мирных граждан. Точное количество жертв до сих пор не подсчитали. Сейчас на месте трагедии на улице Корочанской установлены небольшой камень и крест.
О том, что нужно создать мемориальный парк на месте камышитового завода, начали говорить ещё в прошлом году. Но возникли проблемы с землёй для сквера.