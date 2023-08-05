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Каким может быть мемориал в Белгороде в память о погибших на камышитовом заводе?

5 августа 2023, 09:40
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Вариант памятника погибшим на камышитовом заводе

Белгородцам показали проект комплекса в память о погибших на камышитовом заводе

Скульпторы представили несколько эскизов. Предполагается, что мемориальную часть комплекса скроют озеленением, чтобы создать уединённость места. Эскизы представил мэр Валентин Демидов.

Белгородцам показали, каким может быть памятник погибшим на камышитовом заводе. Эскизы 5 августа на встрече в парке Победы представили скульпторы. Предполагается, что часть мемориала с памятником будет скрыта озеленением. Сделают это для того, чтобы создать уединённость.

Мемориал хотят организовать на месте, где в феврале 1942 года произошла трагедия. Точную локацию удалось определить в результате совмещения аэрофотосъёмки 1941 года с современными картографическим данными. Авторы концепции предлагают повторить форму сгоревшего здания, его конфигурацию и размеры.

Вариант мемориального комплекса архитекторы предложили после изучения похожих мемориалов в Брянской области и Беларуси. Горожанам представили итоги предпроектной проработки. Концепцию в ближайшее время также должны обсудить с историками и экспертами.

Помимо организации самого мемориального комплекса, предстоит также благоустроить и озеленить сквер, оборудовать теневые навесы и места отдыха.

Трагедия на камышитовом заводе произошла 5 февраля 1942 года. В этот день в сараях сожгли сотни мирных граждан. Точное количество жертв до сих пор не подсчитали. Сейчас на месте трагедии на улице Корочанской установлены небольшой камень и крест.

О том, что нужно создать мемориальный парк на месте камышитового завода, начали говорить ещё в прошлом году. Но возникли проблемы с землёй для сквера.

Концепция мемориала в память о погибших на камышитовом заводе Концепция мемориала в память о погибших на камышитовом заводе
Концепция мемориала в память о погибших на камышитовом заводе Концепция мемориала в память о погибших на камышитовом заводе
Концепция мемориала в память о погибших на камышитовом заводе Концепция мемориала в память о погибших на камышитовом заводе
Концепция мемориала в память о погибших на камышитовом заводе Концепция мемориала в память о погибших на камышитовом заводе
Концепция мемориала в память о погибших на камышитовом заводе
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Белгородцам представят проект мемориала погибшим на Камышитовом заводе
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