Каким может быть мемориал в Белгороде в память о погибших на камышитовом заводе?

Трагедия на камышитовом заводе произошла 5 февраля 1942 года. В этот день в сараях сожгли сотни мирных граждан. Точное количество жертв до сих пор не подсчитали. Сейчас на месте трагедии на улице Корочанской установлены небольшой камень и крест.