Память о погибших на Камышитовом заводе увековечат на средства компании Фуглаевых

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Мемориальный комплекс появится на ул. Корочанской, 85а. Он увековечит память о массовом убийстве мирных белгородцев немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году. На третьей сессии горсовета представили свежий полный эскиз композиции.
Ранее сообщалось, что расходы, связанные с проектированием, изготовлением, установкой и сохранением мемориального комплекса может взять на себя управление капстроительства Белгорода. Но теперь большую часть — всё, кроме содержания памятника — реализуют за счёт средств ООО «Паритет».
Напомним, 50% компании принадлежат Екатерине Фуглаевой, другая половина — Юлии Алексеевой, которой эту часть передал Сергей Фуглаев в 2020 году. И этим летом на «Авито» появилось объявление о продаже офисного центра, которое разместил «Паритет». Офис находится на ул. Корочанской, 85а, прямо напротив памятника белгородцам, сожжённым немцами. Цену ему назначили — 437 млн рублей.
За месяц до объявления губернатор Гладков возмущался, что Фуглаевы не хотели отдавать городу участок на месте бывшего камышитового завода в областном центре, чтобы администрация обустроила там мемориальный парк. Бизнесмены требовали с мэрии 83 млн рублей за памятные участки.
Теперь, судя по всему, решили не только отдать, но и за свой счёт обустроить мемориальный комплекс.