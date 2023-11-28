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Мемориал

Память о погибших на Камышитовом заводе увековечат на средства компании Фуглаевых

28 ноября 2023, 14:49
Фото: 1MI
Мемориал

Власти Белгорода представили проект мемориала в память о массовом убийстве

На третьей сессии горсовета представили проект мемориала, который появится в память о белгородцах, погибших на Камышитовом заводе в 1942 году. На заседании не только показали, как внешне будет выглядеть памятник, но и рассказали, кто его полностью оплатит.

Мемориальный комплекс появится на ул. Корочанской, 85а. Он увековечит память о массовом убийстве мирных белгородцев немецко-фашистскими захватчиками в 1942 году. На третьей сессии горсовета представили свежий полный эскиз композиции.

Фото: Проект горсовета

Ранее сообщалось, что расходы, связанные с проектированием, изготовлением, установкой и сохранением мемориального комплекса может взять на себя управление капстроительства Белгорода. Но теперь большую часть — всё, кроме содержания памятника — реализуют за счёт средств ООО «Паритет».

Напомним, 50% компании принадлежат Екатерине Фуглаевой, другая половина — Юлии Алексеевой, которой эту часть передал Сергей Фуглаев в 2020 году. И этим летом на «Авито» появилось объявление о продаже офисного центра, которое разместил «Паритет». Офис находится на ул. Корочанской, 85а, прямо напротив памятника белгородцам, сожжённым немцами. Цену ему назначили — 437 млн рублей.

За месяц до объявления губернатор Гладков возмущался, что Фуглаевы не хотели отдавать городу участок на месте бывшего камышитового завода в областном центре, чтобы администрация обустроила там мемориальный парк. Бизнесмены требовали с мэрии 83 млн рублей за памятные участки.

Теперь, судя по всему, решили не только отдать, но и за свой счёт обустроить мемориальный комплекс.

В Белгороде в память о массовом убийстве появится мемориал
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