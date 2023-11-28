Память о погибших на Камышитовом заводе увековечат на средства компании Фуглаевых

Власти Белгорода представили проект мемориала в память о массовом убийстве

На третьей сессии горсовета представили проект мемориала, который появится в память о белгородцах, погибших на Камышитовом заводе в 1942 году. На заседании не только показали, как внешне будет выглядеть памятник, но и рассказали, кто его полностью оплатит.