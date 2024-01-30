Долгов на 49 млн рублей: компанию Фуглаевых признают банкротом?

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Согласно материалам дела, генеральный директор компании «Белый край» Евгений Савранский обратился в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании организации банкротом и введении процедуры наблюдения. Размер задолженности «Белого края» перед кредиторами составил 49 млн рублей, и компания не может удовлетворить эти требования, поскольку имеет признаки неплатёжеспособности.
Изучив материалы дела, суд признал заявление Савранского о признании компании «Белый край» банкротом обоснованным и ввёл в отношении компании наблюдение до 20 мая.
Временным управляющим предприятия утвердили Ляйсен Тенишеву.
Судебное заседание по рассмотрению отчёта временного управляющего состоится 20 мая. Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.
Стоит отметить, что ранее индивидуальный предприниматель Сергей Фуглаев обратился в суд с иском к фирме «Белый край» и попросил взыскать задолженности по договорам займа. Общая сумма — 66 млн рублей.
Суд заявление принял, но представитель ответчика попросил отложить судебное заседание по делу до проверки обоснованности заявления фирмы «Белый край» о признании банкротом.
Ходатайство удовлетворили. Судебное разбирательство по делу отложили на 8 февраля, где стороны должны представить окончательные позиции по спору.