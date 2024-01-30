Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В белгородской компании Фуглаевых «Белый край» ввели наблюдение

Долгов на 49 млн рублей: компанию Фуглаевых признают банкротом?

30 января 2024, 09:33
Фото: 1MI

В белгородской компании Фуглаевых «Белый край» ввели наблюдение

Размер задолженности компании перед кредиторами составляет 49 млн рублей. Судебное заседание по рассмотрению отчёта временного управляющего состоится 20 мая.

Согласно материалам дела, генеральный директор компании «Белый край» Евгений Савранский обратился в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании организации банкротом и введении процедуры наблюдения. Размер задолженности «Белого края» перед кредиторами составил 49 млн рублей, и компания не может удовлетворить эти требования, поскольку имеет признаки неплатёжеспособности.

Изучив материалы дела, суд признал заявление Савранского о признании компании «Белый край» банкротом обоснованным и ввёл в отношении компании наблюдение до 20 мая.

Временным управляющим предприятия утвердили Ляйсен Тенишеву.

Судебное заседание по рассмотрению отчёта временного управляющего состоится 20 мая. Кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.

Стоит отметить, что ранее индивидуальный предприниматель Сергей Фуглаев обратился в суд с иском к фирме «Белый край» и попросил взыскать задолженности по договорам займа. Общая сумма — 66 млн рублей.

Суд заявление принял, но представитель ответчика попросил отложить судебное заседание по делу до проверки обоснованности заявления фирмы «Белый край» о признании банкротом.

Ходатайство удовлетворили. Судебное разбирательство по делу отложили на 8 февраля, где стороны должны представить окончательные позиции по спору.

Суд отказал Зотову в удовлетворении жалобы на арест его долей в «Агро-Белогорье»
Узнать подробнее
Читайте также:
«Белый Край» Фуглаевых ходит по краю: компанию хотят признать банкротомСергей Фуглаев подал иск к компании Фуглаевых, та подала иск в ответ. Что происходит?Осуждённый за мошенничество экс-депутат Белгорода Фуглаев не смог обжаловать приговор
#Белгородская область#Банкротство#Задолженность#Сергей Фуглаев#Компания#Арбитражный суд#Наблюдение#Новости Белгорода#Индивидуальный предприниматель#Судебное заседание#Белгород#Кристина Семенчук#Рубли#Кредиторы#Фуглаевы#Белгородский бизнес#Белый край
Подпишитесь
Уроки по 30 минут и тренировки на случай ЧС: что будет с очной учёбой в Белгороде
Сегодня, 10:27
«Мы жили в коридоре»: семья, переехавшая в Москву по проекту Собчак, — о Белгороде
Сегодня, 09:12
Автобусы, антидроновые ружья: как прошли учения по эвакуации людей в Белгороде
Сегодня, 06:03
Суд отказал Зотову в удовлетворении жалобы на арест его долей в «Агро-Белогорье»
Сегодня, 07:46
«Мы не на Чукотке живём»: белгородцы вновь шокированы ценами на огурцы
Сегодня, 07:35
Стала известна судьба многострадального недостроя на Левобережье в Белгороде
Сегодня, 08:48