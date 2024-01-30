Долгов на 49 млн рублей: компанию Фуглаевых признают банкротом?

Согласно материалам дела, генеральный директор компании «Белый край» Евгений Савранский обратился в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании организации банкротом и введении процедуры наблюдения. Размер задолженности «Белого края» перед кредиторами составил 49 млн рублей, и компания не может удовлетворить эти требования, поскольку имеет признаки неплатёжеспособности.