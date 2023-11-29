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Сергей Фуглаев

Сергей Фуглаев подал иск к компании Фуглаевых, та подала иск в ответ. Что происходит?

29 ноября 2023, 06:32
Фото: страница бизнесмена во "ВКонтакте"
Сергей Фуглаев

Сергей Фуглаев получил ответный иск от компании Фуглаевых

Компания «Трейд-Инвест» через суд хочет взыскать с осуждённого на пять лет предпринимателя Сергея Фуглаева 11 млн рублей. Ранее Фуглаев сам подавал к этой компании иск. Кроме того, владеют фирмой его родственники.

По мнению представителей компании ООО «Трейд-Инвест», с ИП Сергея Фуглаева необходимо взыскать 11 млн рублей «необоснованного обогащения». Встречное исковое заявление приняли, производство по нему возбудили: первое заседание по изучению дела назначено на пятое декабря.

Заявление же от Сергея Фуглаева к «Трейд-Инвест» поступило 29 июня. Сумма иска составила 5,4 млн рублей. Она состоит из:

  • задолженности по договору от 2017 года на 2,4 млн рублей и процентов на 334 тыс. рублей
  • задолженности по договору от 2018 года на 1 млн рублей и процентов на 137,6 тыс. рублей
  • задолженности по ещё одному договору от 2018 года на 1,35 млн рублей и процентов на 185,5 тыс. рублей

Характерно, но до 2018 года Фуглаев являлся владельцем «Трейд-Инвеста». Согласно данным системы RusProFile, фирма занимается арендой и лизингом прочих видов транспорта. Учредителями компании являются Екатерина Фуглаева, сестра Сергея Фуглаева, и его жена Юлия Алексеева. Последняя вошла в топ-100 богатых белгородцев по итогам 2022 года.

Сергей Фуглаев уже не первый раз судится с компанией своей жены. Ранее бизнесмен подал иск к фирме «Белый край», которой также владеют Людмила Фуглаева и Юлия Алексеева. Самому бизнесмену летом суд назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет шесть месяцев.

Сергей Фуглаев потребовал с компании родственников 66,8 млн рублей долга
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#Задолженность#Сергей Фуглаев#Компания#Договор#Белгород#Иск#Проценты#Екатерина Фуглаева#Трейд-Инвест#Юлия Алексеева#Артем Черненко#Обогащение
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