Сергей Фуглаев подал иск к компании Фуглаевых, та подала иск в ответ. Что происходит?

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
По мнению представителей компании ООО «Трейд-Инвест», с ИП Сергея Фуглаева необходимо взыскать 11 млн рублей «необоснованного обогащения». Встречное исковое заявление приняли, производство по нему возбудили: первое заседание по изучению дела назначено на пятое декабря.
Заявление же от Сергея Фуглаева к «Трейд-Инвест» поступило 29 июня. Сумма иска составила 5,4 млн рублей. Она состоит из:
Характерно, но до 2018 года Фуглаев являлся владельцем «Трейд-Инвеста». Согласно данным системы RusProFile, фирма занимается арендой и лизингом прочих видов транспорта. Учредителями компании являются Екатерина Фуглаева, сестра Сергея Фуглаева, и его жена Юлия Алексеева. Последняя вошла в топ-100 богатых белгородцев по итогам 2022 года.
Сергей Фуглаев уже не первый раз судится с компанией своей жены. Ранее бизнесмен подал иск к фирме «Белый край», которой также владеют Людмила Фуглаева и Юлия Алексеева. Самому бизнесмену летом суд назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет шесть месяцев.