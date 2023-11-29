Сергей Фуглаев подал иск к компании Фуглаевых, та подала иск в ответ. Что происходит?

Сергей Фуглаев уже не первый раз судится с компанией своей жены. Ранее бизнесмен подал иск к фирме «Белый край», которой также владеют Людмила Фуглаева и Юлия Алексеева. Самому бизнесмену летом суд назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет шесть месяцев.