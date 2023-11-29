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Компанию «Белый Край» Фуглаевых хотят признать банкротом

«Белый Край» Фуглаевых ходит по краю: компанию хотят признать банкротом

29 ноября 2023, 11:21
Фото: 1MI

Компанию «Белый Край» Фуглаевых хотят признать банкротом

Принадлежащая жене и сестре Сергея Фулаева компания «Белый край» направила в Арбитражный суд Белгородской области заявление о признании банкротом.

Согласно сообщению должника о намерении обратиться в суд от 9 ноября, ООО «Белый Край» в лице генерального директора Евгения Савранского намерено обратиться в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании общества несостоятельным, то есть банкротом.

Как указано в картотеке дел, соответствующее заявление в итоге было подано 27 ноября. В качестве третьих лиц выступают ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия», УФНС по региону, местное управление Росреестра и судебные приставы.

Компания «Белый Край» существует в Белгородской области с 2017 года — шесть лет. Занимается фирма производством продукции из мяса животных и птицы. В ассортименте предприятия на сайте указаны пельмени, хинкали, блины и чебуреки.

По итогам 2022 года фирма отчиталась об убытках на 39 млн рублей. При выручке в 122 млн рублей за тот же период активы компании «просели» на 91 млн рублей. Учредителями компании являются Екатерина Фуглаева, сестра Сергея Фуглаева, и его жена Юлия Алексеева. Последняя вошла в топ-100 богатых белгородцев по итогам 2022 года. Самому же Фуглаеву летом суд назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет шесть месяцев — за мошенничество.

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