«Белый Край» Фуглаевых ходит по краю: компанию хотят признать банкротом

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Согласно сообщению должника о намерении обратиться в суд от 9 ноября, ООО «Белый Край» в лице генерального директора Евгения Савранского намерено обратиться в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании общества несостоятельным, то есть банкротом.
Как указано в картотеке дел, соответствующее заявление в итоге было подано 27 ноября. В качестве третьих лиц выступают ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия», УФНС по региону, местное управление Росреестра и судебные приставы.
Компания «Белый Край» существует в Белгородской области с 2017 года — шесть лет. Занимается фирма производством продукции из мяса животных и птицы. В ассортименте предприятия на сайте указаны пельмени, хинкали, блины и чебуреки.
По итогам 2022 года фирма отчиталась об убытках на 39 млн рублей. При выручке в 122 млн рублей за тот же период активы компании «просели» на 91 млн рублей. Учредителями компании являются Екатерина Фуглаева, сестра Сергея Фуглаева, и его жена Юлия Алексеева. Последняя вошла в топ-100 богатых белгородцев по итогам 2022 года. Самому же Фуглаеву летом суд назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет шесть месяцев — за мошенничество.