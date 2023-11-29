«Белый Край» Фуглаевых ходит по краю: компанию хотят признать банкротом

По итогам 2022 года фирма отчиталась об убытках на 39 млн рублей. При выручке в 122 млн рублей за тот же период активы компании «просели» на 91 млн рублей. Учредителями компании являются Екатерина Фуглаева, сестра Сергея Фуглаева, и его жена Юлия Алексеева. Последняя вошла в топ-100 богатых белгородцев по итогам 2022 года. Самому же Фуглаеву летом суд назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет шесть месяцев — за мошенничество.