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Суд отказал Зотову в удовлетворении жалобы на арест его долей в «Агро-Белогорье»

Суд отказал Зотову в удовлетворении жалобы на арест его долей в «Агро-Белогорье»

30 января 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney
Арбитражный суд Белгородской области рассмотрел совместную жалобу Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой на решение суда по аресту их долей в ГК «Агро-Белогорье». В её удовлетворении решено было отказать. Отметим, что ранее в Воронеже аналогичную жалобу и вовсе не приняли.
Сюжет
Суд

Судья Виталий Киреев определил отказать в удовлетворении заявлений Владимира Зотова и Ларисы Ковалевой. В своих жалобах известные белгородские бизнесмены просили отменить меры по обеспечению иска, принятые ранее судом.

Напомним, что по иску компании «Русагро» суд определил наложить арест на доли Зотова и Ковалёвой в ГК «Агро-Белогорье». В перечень определительных мер вошли следующие требования:

  • запретить белгородскому УФНС осуществлять регистрационные действия в отношении ООО «ГК Агро-Белогорье»
  • запретить Зотову и Ковалёвой использовать доли в УК ООО «ГК Агро-Белогорье» для принятия корпоративных решений

В определении суда указано, что заявители не представили суду «достаточных достоверных и объективных доказательств», на основании которых можно сделать вывод, что необходимость в обеспечении мер отпала.

Напротив, суд полагает, что в данном случае принятые обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом спора и направлены на обеспечение баланса взаимных интересов вовлеченных в процесс заинтересованных лиц, сохранения между ними существующего состояния отношений (status quo) и позволяют сохранить баланс прав и интересов сторон.

Определение ещё может быть обжаловано.

Группа компаний «Русагро» с 2019 года является совладельцем белгородского холдинга. При этом ГК не исключала, что может увеличить свою долю или даже выкупить «Агро-Белогорье» полностью. Самому Зотову запретили выезд за пределы России.

Суд отклонил жалобу «Агро-Белогорья» на арест долей Зотова и Ковалёвой в компании
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