Суд отказал Зотову в удовлетворении жалобы на арест его долей в «Агро-Белогорье»

Арбитражный суд Белгородской области рассмотрел совместную жалобу Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой на решение суда по аресту их долей в ГК «Агро-Белогорье». В её удовлетворении решено было отказать. Отметим, что ранее в Воронеже аналогичную жалобу и вовсе не приняли.

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