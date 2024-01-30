Суд отказал Зотову в удовлетворении жалобы на арест его долей в «Агро-Белогорье»

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
Судья Виталий Киреев определил отказать в удовлетворении заявлений Владимира Зотова и Ларисы Ковалевой. В своих жалобах известные белгородские бизнесмены просили отменить меры по обеспечению иска, принятые ранее судом.
Напомним, что по иску компании «Русагро» суд определил наложить арест на доли Зотова и Ковалёвой в ГК «Агро-Белогорье». В перечень определительных мер вошли следующие требования:
В определении суда указано, что заявители не представили суду «достаточных достоверных и объективных доказательств», на основании которых можно сделать вывод, что необходимость в обеспечении мер отпала.
Напротив, суд полагает, что в данном случае принятые обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом спора и направлены на обеспечение баланса взаимных интересов вовлеченных в процесс заинтересованных лиц, сохранения между ними существующего состояния отношений (status quo) и позволяют сохранить баланс прав и интересов сторон.
Определение ещё может быть обжаловано.
Группа компаний «Русагро» с 2019 года является совладельцем белгородского холдинга. При этом ГК не исключала, что может увеличить свою долю или даже выкупить «Агро-Белогорье» полностью. Самому Зотову запретили выезд за пределы России.