Осуждённый за мошенничество экс-депутат Белгорода Фуглаев не смог обжаловать приговор

О том, что Фуглаев собирается обжаловать вынесенный ему приговор, стало известно месяц назад. Бывшего депутата горсовета приговорили к 5,5 года колонии, затем он подал апелляционную жалобу. Как сообщали в Октябрьском райсуде, она поступила 21 июля.