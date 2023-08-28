Осуждённый за мошенничество экс-депутат Белгорода Фуглаев не смог обжаловать приговор

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Бизнесмен и экс-депутат горсовета Белгорода Сергей Фуглаев, осуждённый за мошенничество с НДС, не смог обжаловать свой приговор. Апелляционная инстанция оставила решение суда в силе.
Как пишет издание, предприниматель 28 августа в суде ещё раз признал свою вину. На решение это всё равно не повлияло.
О том, что Фуглаев собирается обжаловать вынесенный ему приговор, стало известно месяц назад. Бывшего депутата горсовета приговорили к 5,5 года колонии, затем он подал апелляционную жалобу. Как сообщали в Октябрьском райсуде, она поступила 21 июля.
Приговор Фуглаеву вынесли 7 июля. Судили предпринимателя по нескольким статьям. В итоге суд решил, что бизнесмен отправится в колонию, а также заплатит штраф в размере 900 тыс. рублей.