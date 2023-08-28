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Сергей Фуглаев

Осуждённый за мошенничество экс-депутат Белгорода Фуглаев не смог обжаловать приговор

28 августа 2023, 12:42
Фото: страница Сергея Фуглаева в соцсети
Сергей Фуглаев

Белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев не смог обжаловать приговор

Апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Об этом сообщает «Открытый Белгород».

Бизнесмен и экс-депутат горсовета Белгорода Сергей Фуглаев, осуждённый за мошенничество с НДС, не смог обжаловать свой приговор. Апелляционная инстанция оставила решение суда в силе.

Как пишет издание, предприниматель 28 августа в суде ещё раз признал свою вину. На решение это всё равно не повлияло.

О том, что Фуглаев собирается обжаловать вынесенный ему приговор, стало известно месяц назад. Бывшего депутата горсовета приговорили к 5,5 года колонии, затем он подал апелляционную жалобу. Как сообщали в Октябрьском райсуде, она поступила 21 июля.

Приговор Фуглаеву вынесли 7 июля. Судили предпринимателя по нескольким статьям. В итоге суд решил, что бизнесмен отправится в колонию, а также заплатит штраф в размере 900 тыс. рублей.

Осуждённый за мошенничество белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев обжалует приговор
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