Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Концепция благоустройства

Как будет выглядеть сквер на месте бывшего камышитового завода в Белгороде?

21 февраля 2024, 09:02
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Концепция благоустройства

Памятник жертвам на камышитовом заводе в Белгороде сделают через месяц

В основе концепции скульптуры будут образы белгородцев, погибших 5 февраля 1942 года. В сквере установят детскую площадку, высадят деревья и организуют архитектурную подсветку. Подробности рассказал мэр Валентин Демидов.

В столице региона продолжают работать над проектом мемориального сквера «Камышитовый». В настоящий момент скульптуру изготавливают на заводе в Смоленске. Ожидается, что через месяц памятник приобретёт законченный вид.

В основе концепции скульптуры будут образы местных жителей, погибших 5 февраля 1942 года. В этот день фашисты в сараях завода расстреляли и сожгли женщин, детей, стариков.

Мемориал установят на месте трагедии. Также на территории обустроят сквер и благоустроят пешеходную зону: установят скамейки, в стороне от мемориала сделают детскую площадку из натурального дерева, высадят деревья. Помимо этого, предусмотрят архитектурную подсветку.

Разметку сквера начнут делать 1–5 марта. Закончить работы планируют к 9 мая.

Стоит отметить, что на благоустройство сквера готовы потратить 20,6 млн рублей. Управление капстроительства Белгорода ищет подрядчика, который займётся подготовительными работами, озеленением, укладкой тротуаров, установкой МАФов и другими работами.

На благоустройство сквера «Камышитовый» в Белгороде готовы потратить 20,6 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
На благоустройство сквера «Камышитовый» в Белгороде готовы потратить 20,6 млн рублейПамятник жертвам трагедии на камышитовом заводе в Белгороде установят ко Дню ПобедыПамять о погибших на Камышитовом заводе увековечат на средства компании Фуглаевых
#Город#Сквер#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Мемориал#Валентин Демидов#Камышитовый завод
Подпишитесь
Гипертонический криз не помог Сергиенко добиться перевода под домашний арест
Сегодня, 11:40
«Поджечь дом и избить хозяина»: владельцу дома с жёлто-синей крышей начали угрожать
Сегодня, 10:24
Вячеслав Гладков и Валентин Демидов встретились с коллективом Корпорации ЖБК-1
Сегодня, 09:18
Галлюцинации и паранойя: чем опасен запрещённый популярный среди дачников цветок
Сегодня, 10:01
Отрезали пальцы и избили: белгородка рассказала о пытках возлюбленного в плену ВСУ
Сегодня, 09:47
Меньше половины опрошенных белгородцев против дневных прогулок в детских садах
Сегодня, 11:12