Как будет выглядеть сквер на месте бывшего камышитового завода в Белгороде?

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В столице региона продолжают работать над проектом мемориального сквера «Камышитовый». В настоящий момент скульптуру изготавливают на заводе в Смоленске. Ожидается, что через месяц памятник приобретёт законченный вид.
В основе концепции скульптуры будут образы местных жителей, погибших 5 февраля 1942 года. В этот день фашисты в сараях завода расстреляли и сожгли женщин, детей, стариков.
Мемориал установят на месте трагедии. Также на территории обустроят сквер и благоустроят пешеходную зону: установят скамейки, в стороне от мемориала сделают детскую площадку из натурального дерева, высадят деревья. Помимо этого, предусмотрят архитектурную подсветку.
Разметку сквера начнут делать 1–5 марта. Закончить работы планируют к 9 мая.
Стоит отметить, что на благоустройство сквера готовы потратить 20,6 млн рублей. Управление капстроительства Белгорода ищет подрядчика, который займётся подготовительными работами, озеленением, укладкой тротуаров, установкой МАФов и другими работами.