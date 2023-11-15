В Белгороде в память о массовом убийстве появится мемориал

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Белгородский городской совет опубликовал проект решения с предложением увековечить память погибших на Камышитовом заводе в 1942 году.
Согласно документу, в память о погибших белгородцах могут установить мемориальный комплекс на земельном участке по улице Корочанская, 85а. Здесь может появиться надпись, гласящая о случившемся на этом месте массовом убийстве мирных жителей немецкими оккупантами и их пособниками.
Расходы на изготовление, установку, сохранение и содержание памятника хочет взять на себе управление капстроительства Белгорода.
Ранее белгородцам показывали эскизы: часть мемориала с памятником будет скрыта озеленением. Сделают это для того, чтобы создать уединённость. Рядом с мемориалом планируется благоустроить сквер, оборудовать теневые навесы и места отдыха.