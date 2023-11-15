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Мемориал

В Белгороде в память о массовом убийстве появится мемориал

15 ноября 2023, 09:40
Фото: 1MI
Мемориал

Депутаты в Белгороде обсудили мемориал в честь погибших на Камышитовом заводе

Выдвинутое предложение депутаты обсудят на ближайшей сессии. В случае если проект одобрят, мемориал установят на улице Корочанской.

Белгородский городской совет опубликовал проект решения с предложением увековечить память погибших на Камышитовом заводе в 1942 году.

Согласно документу, в память о погибших белгородцах могут установить мемориальный комплекс на земельном участке по улице Корочанская, 85а. Здесь может появиться надпись, гласящая о случившемся на этом месте массовом убийстве мирных жителей немецкими оккупантами и их пособниками.

Расходы на изготовление, установку, сохранение и содержание памятника хочет взять на себе управление капстроительства Белгорода.

Ранее белгородцам показывали эскизы: часть мемориала с памятником будет скрыта озеленением. Сделают это для того, чтобы создать уединённость. Рядом с мемориалом планируется благоустроить сквер, оборудовать теневые навесы и места отдыха.

Эскиз мемориалаЭскиз мемориала
Эскиз мемориалаЭскиз мемориала
Эскиз мемориалаЭскиз мемориала
Эскиз мемориалаЭскиз мемориала
Эскиз мемориала
Фото: мэрия Белгорода
Каким может быть мемориал в Белгороде в память о погибших на камышитовом заводе?
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