В Белгороде в память о массовом убийстве появится мемориал

Согласно документу, в память о погибших белгородцах могут установить мемориальный комплекс на земельном участке по улице Корочанская, 85а. Здесь может появиться надпись, гласящая о случившемся на этом месте массовом убийстве мирных жителей немецкими оккупантами и их пособниками.